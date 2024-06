Vagány, szerethető, tágas és takarékos villanyautó lett a Citroën ë-C3. 11,4 millió forintért a kipróbált modell ár/érték arányban is sokat nyújt. Különösen tetszett benne, hogy semmije nincs túlbonyolítva, mégis hozza az új autóktól 2024-ben elvárható szolgáltatásokat. A You belépőmodellből alapdolgok maradnak ki, mint a kormányállítás, az osztott hátsó üléstámla vagy a magasságában állítható vezetőülés, de ezzel együtt is jóval fejlettebb autó egy listaáron csak 400 ezer forinttal kevesebbe kerülő, sokkal gyengébb motorú Dacia Springnél. Az ötletes és konkurenseinél kevesebbe kerülő Citroën ë-C3 ígéretesebb villanyautó, mint a benzinesek mezőnyében, saját konkurensei között az Otto-motoros C3.

Mellette – Ellene Eredeti külső

Tágas utastér

Jól használható, derűs belső tér

Alacsony áramfogyasztás

Dicséretes kényelem

Vonzó ár

Tisztes felszereltség

Európai gyártás, rövid szállítási út Kis csomagtartó

Elöl sem állítható a biztonsági öv magassága

Egyenetlen járású benzines

Kis választék (1+1 motorverzió)