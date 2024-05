Hét évvel ezelőtt legalább annyira meglepő volt az új Swift, min most a frissen bemutatkozott 2024-es utód. Már akkor is egyre nagyobbra, nehezebbre és bonyolultabb technikára számítottunk, most pedig végképp. Ám a Swift őrzi azt a karaktert, amiért rengetegen szeretik: egy ártatlan kisautó remek használhatósággal, egyszerű technikával és kiváló fogyasztással.

Miután Swift néven globálisan csak 2004 óta létezik a Suzuki legkisebb modellje, ezért a legtöbb helyen az első vasaló Swifttől számítják a modell életciklusát. Pedig előtte volt még kettő, a kocka és az esztergomi – meg annak faceliftelt változata – ami nekünk aztán kiemelten fontos. Szóval, ha helyesen nézzük, a most frissen Magyarországra érkezett Swift a hatodik generáció. Hivatalosan is megkezdődött az értékesítés, mi pedig megtettük az első köröket Budapesten.

Külső Ha visszatekintünk az elődökre, mindenképp igaz, hogy az új az eddigi legmerészebb karakter. Földes Attila cikkéből kiderül, milyen formatervek közül került ki ez nyertesként, és azokról még inkább elmondható, hogy bátor húzás lett volna. Most lehet furcsa a megjelenés, de biztos vagyok benne, hogy hozzá fogunk szokni. Az új Suzuki Swift jó karakter tele emlékezetes vonásokkal. Magasabbra került a hűtőmaszk, mint eddig bármikor. A géptetőt teljesen elhatárolták, és annak vonalából indul később az övvonal, ami egyszer csak eltűnik a két ajtó találkozásánál, majd újra megjelenik és egészen a hátsó lámpákig fut. Csinos élekkel oldották meg ezt a játékot, amik elsőre ketté osztják az autó alsó és felső részét optikailag, ez a furcsa része, de mindenképp érdekes. Külön kiemelném az első lökhárítót, ami teljesen letisztult, ködlámpafészkeket már nem találtunk rajta, ez a funkció felkerült a sötétített belsejű ledes fényszóró testekbe. Szépen beledolgozták a maszk rácsai közé a ráfutásgátló és a távolságtartó tempomat radarját, de ultrahangos szenzorok csak a hátsó lökhárítóba kerültek. Az új, 2024-es Suzuki Swift 3860 milliméter hosszú, 1735 mm széles, 1495 és 1520 mm magas, utóbbi a 4×4-es változat adata, tengelytávolsága pedig 2450 mm. Vagyis csupán 2 centivel hosszabb az elődjénél, minden egyéb adata megegyezik.

Belső Óriási fejlődést ért el a belső mind esztétikai és minőségi értelemben is. Kezdjük talán a dizájnnal, ami feltűnően új, más, sokkal részletgazdagabb, mint korábban bármikor és ezt még világos betétekkel is kihangsúlyozták. Remek a hangulata, jók a részletek, a kormány hasonló, de a gomb kiosztása egészen új. Nyomógombos a klíma panel, úgy röccennek a gombjai, mint egy Toyotának és az ülésfűtés kapcsolóival sem csúfították a látóteret, bekerültek a középkonzolra az ülések közé. Kilenc colos érintőképernyőt ültettek a pult tetejére, ami már kissé nagynak tűnik egy ekkora autóba és a beépítését, mármint a keretét is átgondoltam volna a helyükben. Vezeték nélkül kép xsatlakoztatni és kezelni az Apple CarPlayt és az Android Autót is a szoftver, a telefon összepárosítása pedig pörög, pillanatok alatt megvoltam vele. Ezen túl viszont a rendszer kicsit lassú, a reakcióidején lehetne javítani, mert már elég összetett ahhoz a menü, hogy érdemes legyen benne turkálni. Menetadatok vagy beállítások szintjén már egészen sok a lehetőség. Mutatós műszeregysége között színes kijelzőn figyelhetünk hasznos információkat, és a táblafelismerő is itt jelez vissza, valamint hanggal, amit érdemes kikapcsolni, de nem olyan egyszerű. Még mindig két ágaskodó pöcökkel lehet kezelni a kijelzőt a műszeregységben – elég klasszikus – ezek egyikével lehet kiiktatni a pittyegést is. Ötfokozatú kézi váltója mögött hagyományos kézifék kar meredezik a két ülés között, a tároló rekeszekben pedig apróságok férnek csak el. Az ajtózsebekbe egyelőre csak félliteres palackot tudtam beleállítani, de azt annak rendje szerint be is fogadta. Nincs középen könyöklő, ami kisautóban nem szokás, de nekem azért hiányzik, minden más téren viszont rendezett és ezen a szinten kiváló a minőségérzete is. Magam mögött sokat azért nem utaznék a Swiftben, bár a hely nem szűk, az bőven érezhető volt a budapesti utakon, hogy már egy utassal hátul sem valami kényelmes a futómű. Csomagterének térfogata sem változott, ugyanúgy 265 literes (viszonyításként Toyota Yaris: 286 l, Kia Rio 325 l, Peugeot 208 387 l, Hyundai i10 252 l), a padló alatt pedig még pótkeréknek is jut hely, igaz, gyárilag nincs hozzá.

Technika Motorból mindössze egyetlen kerülhet jelenleg az új Suzuki Swiftbe, ez szintén új, Z12E kódjelű, amely 40 százalékos termikus hatásfokkal dolgozik. A korábbi négy helyett már csak három henger jutott a motorba, de a lökettérfogat egy fikarcnyit sem változott, az továbbra is 1197 cm3. Valamivel nagyobb lett vszonr a kompresszióviszony, nőtt a nyomaték, viszont ha jelentéktelen mértékben is, mindössze egy tized kW-tal, de csökkent a csúcsteljesítmény, ami cserébe már valamivel alacsonyabb fordulatszámon megérkezik. A háromhengeres benzinmotort 12 voltos mild hibrid rendszer segíti ki a nehéz helyzetekben – jellemzően alacsony motorfordulatszám mellett – ilyenkor apró, 2,3 kW-os, tekintélyes, 60Nm nyomaték leadására képes villanymotor végzi el a munka egy részét. A fékezésekkor elektromos energiává alakított mozgási energiát az ülés alatt elszállásolt 12 voltos, 3 Ah-s lítium-ion akkumulátor tárolja, amíg a villanymotornak nincs szüksége rá. Sebessegváltóból ötfokozatú kézi kapcsolású vagy folyamatosan változó attételű CVT kerülhet az autóba, kivéve az összkerék-hajtásí változat esetén, az csak kézi váltóval rendelhető. Futóműve elöl gólyalábas MacPherson, hátul pedig egyszerű csatolt lengőkaros kialakítasú. Fékrendszere elöl hagyományos tárcsás úszónyereggel, hátul viszont dobfékes, de ez senkit ne ijesszen meg, kézi váltóval csupán 920 kilogrammot nyom az új Swift.

Vezetés Annyira friss a 2024-es Suzuki Swift a piacon, hogy éppen a szerdai rendezvény reggelén indult el a magyarországi értékesítése. Ebben az első körben csak némi gyors tapasztalatot sikerült szereznünk az autóval, ami nem Esztergomból, hanem Japánból érkezik, akárcsak az elődje. Ezzel a külsővel szokatlan fazon, valljuk be, de messze nem árt egy kis frissítés, vagy inkább felrázás a modellnek, idővel majd hozzászokunk, hogy a Swift mostantól kicsit merészebb külsővel él. Sokkal fontosabb, hogy mit hozott a technikai oldalon az új generáció, ami az adatok tekintetében nem is vehető észre. 81 lóerő és 111 Nm nyomaték, vagyis épp csak 1 lóerővel erősebb a korábbinál, de ennél sokkal fontosabb a karaktere, ami csak használat közben derül ki. Beindítás után egyáltalán nem feltűnő, hogy három henger, sőt, a járása annyira sima alapjáraton, mint a korábbi verzióé. Jól sikerült a motor kiegyensúlyozása, ha felnyitom a motorháztetőt, akkor sem látni remegést a motoron. Háromhengereshez képest a hangja is egészen egységes, az a jellegzetes éles reszelés, amit ismerünk, csak magas fordulatszámon jön elő belőle, így akit az zavarna, a Swifttől ne ijedjen meg elsőre, mert nem fogja észrevenni. Kiválóan húz a motor, pedig hárman ültünk az autóban. 81 lóerő csupán, de ennyit számít, hogy az autó önmagában könnyű. Ügyesen leforog az első fokozat és elég hosszú is, mivel nem turbómotorról van szó, ezt hagyni is kell kiforogni. Pontos kézi váltójával húzom a kettest, tolom a hármast, a motor közben alig észrevehetően zümmög elöl. Érezhető a 12 voltos hibrid rendszer rásegítése, ott ad neki egy kis plusz erőt, ahol gyenge lenne, vagyis induláskor és kigyorsításokkor. Szinte teljesen el tudja simítani az olyan bizonytalanságokat, amiket induláskor produkálna egy ilyen háromhengeres kis motor, ezért ahogy elindulok vele, egyből érzem a dinamikát. Egészen csöndes az utastér menet közben, a kerekek zúgásból alig hallok valamit, igaz, városi tempó mellett szélzaj sem keletkezik igazán, a zajkomfort majd később fog kiderülni. Futóművét viszont megdolgoztatja a budapesti úthálózat, és az viszont érezhető, hogy a hátsó utas súlya már kicsit sok neki, keresztbordákon nagyot dübben a hátsó futómű. Összességében viszont elég légiesen rugózik, de feszesen, az egészen érezni, hogy egyben van. Kormányzása talán a legmeglepőbb, a korábbihoz képest legalább kétszer olyan feszes, amitől nem is kisautónak érződik vezetés közben. Ennek a meglepetésnek örültem, mert az egész utastér, az anyagok, az összeszereltség és a váltó, kormányzás feszessége is összhangba került. Kisautóhoz képest és a kategóriában is jó minőségű a Swift. Fogyasztásával lehet igazi bajnok, bár ezen a tesztkörön nem tudott releváns adatot mutatni, a nemzetközi bemutatón, közel tudta a gyári értékeket, ami 4,4 liter/100 kilométer. Városban is 5 körül tartható, amit a kis tömegnek, a remek motor konstrukciónak és a minimális villanyos rásegítésnek köszönhető.

Költségek Minden Suzuki Swift megkapja az összes vezetéstámogató rendszert már alapáron, amiben adaptív, távolságtartó tempomat, vészfék asszisztens, ráfutásra figyelmeztető, táblafelismerő szerepel. Kulcs nélküli az indítás, ledes a fényszóró, van tolatóradarja és tolatókamerája is egy GL felszereltségű Swiftnek, ami kézi váltóval, 7,13, mindenkinek járó kedvezménnyel pedig 6,13 millió forintért hazavihető. GL+ szinten 16 colos felnik, bőr kormány, ülésfűtés, állítható magasságú vezetőülés és 6 hangszóró csatlakozik. A GLX csúcsfelszereltségnél automata klíma, elektromosan behajtható tükrök és állítható magasságú biztonsági övek kerülnek a Swift fedélzetére. A CVT váltó felára 650 000 forint, az összkerékhajtásé 620 000 forint. A Suzuki Swift és vetélytársai – Listaár, forint Suzuki Swift 1.2 Dualjet (83 LE) 7 130 000 Hyundai i10 1.0 MPI (63 LE) 5 749 000 Toyota Yaris 1.5 Dynamic Force (125 LE) 7 795 000 Opel Corsa 1.2 Start/Stop (75 LE) 6 390 000 Dacia Sandero 1.0 TCe90 (90 LE) 5 649 000