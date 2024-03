Átalakult az autó belseje is, a középkonzol és a különféle kezelőszervek enyhén a vezető felé fordulnak, középre, jól látható helyre pedig a korábbinál érezhetően nagyobb, 9 colos képernyő került, ami vezeték nélküli telefontükrözésre is képes. A Swift berendezése teljesen átgondolt, minden egyértelmű helyen van, könnyen megtalálható és kezelhető. Igazi, gombos kapcsolós a klíma vezérlése, rendes, karos rögzítőfék meredezik a két első ülés között, a középkonzolon pedig két USB-C és egy USB A aljzat is található, ami mellé még egy 12 voltos csatlakozó is került.

Van pohártartó, ajtózseb, és kisebb nagyobb telerámolható felületek is. Műszerfala két mutatós, analóg műszerből és a köztük lévő színes kijelzőből áll. Az ezen megjeleníthető, kissé talán túlburjánzott funkciók ismerősek lehetnek korábbi Suzukikból – lehet G szenzort, az aktuális teljesítményt, nyomatékot jelző grafikát, és a pedálkezelést loggoló adatsort is nézni rajta – de akár a navigációs képernyőt is képes megmutatni.

Ügyes húzás, ahogy az amúgy masszív, kemény műanyagból vonzó, kellemes tapintású felületet alakítottak ki szinte csak azzal, hogy világos anyagból készítik a bútorozás egy részét, aminek még izgalmas textúrát is adtak. A műszerfal alsó és középső részébe is jutott ebből az anyagból, ami még az ajtókra is rányúlik, optikailag szélesebbé, otthonosabbá varázsolva a belső teret. Az összkép és a használhatóság, összeszerelési minőség jobb, mint amit ebben a kategóriában várnánk.

Vastagok, masszívak az ülések is, és az autó bőven 4 méter alatti hosszához képest tágas mindkét üléssorban, hátra beülve 190 centiméterrel, ha kicentizve is, de volt elegendő láb- és fejtér is.

Csomagtartója aránylag mély üreg, van benne szatyorakasztó, világítás, és a padló alatt még pótkeréknek is maradt hely – bár a kipróbált autóban éppen nem volt – és a kötelező felszerelés is elfér a padlószint alatt, nem kell a hasznos térben kerülgetni. Térfogatra 265 literes alapállásban, 589 literes lehajtott hátsó üléstámlákkal, és a katalógusban szerepel egy 980 literes adat, ez pedig a csomagtartó maximális befogadóképessége.