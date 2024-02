Amíg állunk, a Corsa egy kevéssé praktikus és helyenként olcsón megvalósított kisautó, amin a látványt javító modellfrissítés mit sem segített. Egy ideje az Opelnél a fejlesztés jórészt a konszernen belül elérhető technika áthangolását jelenti és amit ebből ki lehet hozni, azt nagyrészt ki is hozták. Elindulás után jönnek ki az autó értékei.

Ebben a kategóriában a D Corsa volt a kormányfűtés elterjesztője, ez a kényelmes figyelmesség most is elérhető más extrákkal együtt a GS-hez egy 200 000 forintos csomagban. A volán fogása jó, ügyesen kidekázott erőin érezni, hogy az Opelnél hangolták. Az érezhetően javuló, de sok helyen így is pocsék burkolatú hazai utakra a rugózás lehetne kényelmesebb, viszont a Corsa stabilitása és vezethetősége teljesen rendben van.

Városban a 10,74 méteres fordulókör kicsit rontja a kezelhetőséget a fordulékonyabb kategóriatársakhoz képest, amilyen a Swift, bár ez a szám nem a járdaszigetek között mérhető, hanem a nagyobbik, falak között mért érték a fordulókör-átmérőre. Sajnos a tolatókamera képén a parkolási segédvonalak nem követik a kormánykerék elfordítását.

100 lóerővel és feltöltős motorral az 1,4-es turbós E Corsa is emlékezetesen flott és lelkesen gyorsuló autó volt, ami az 1100 kilóról induló mai Corsában is adott. A sorhármas benzinessel könnyű előzni, nyomatéka kényelmesen elegendő ehhez a tömeghez és a háromhengeres konstrukcióhoz képest a motor járása is kellően finom.

Sportos üzemmódban a motor élénkebben reagál a gázra, de rugalmassága is tetszett, nem kell nagyon kihúzatni ahhoz, hogy rendesen haladjon. Nyomatékmaximuma 205 Nm 1750-es fordulatszámtól.

Egyedül a jó áttételezése szól a hat fokozata között kelletlenül, akadozva járó kézi váltó mellett. A váltókar végén ugyanolyan feleslegesen terebélyes váltógombbal találkozunk, mint a PSA konszern egyes autóiban.

Van jó alternatíva házon belül, mert a nyolcfokozatú automatikus váltó sokkal kényelmesebb, de 600 ezer forintot kellene kifizetni érte. Ez mai áron nagyjából 1000 liter benzin ára, ez 6,5 literes átlagfogyasztással 15 385 kilométer megtételére elegendő üzemanyag, kijön belőle pár nyaralás távja.

A hosszú utazásoknak semmi akadálya a Corsában, a zajcsillapítása és az első ülések kényelme is bőven kompatibilis az autópályás menetekkel. A főtengely nagyjából 2400-2500-at foroghat hatodikban 130 km/órás sebességnél. Az üléshelyzeten a kormány tengelyirányú állításának bővítése javíthatna. Országúton tetszett a lámpák fényereje és a profin működő távfény-automatika, sokat segít a vezetésben.