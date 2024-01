Ráncfelvarrásnál általában nem változik egy autó karosszériájának mérete, így a frissített Clio is pont akkora maradt, mint volt. 4053 milliméter hosszú, 1798 mm széles és 1440 mm magas, tengelytávja pedig 2583 mm. Stílusban kicsit merészebb az új, vonalai is határozottabbak, amit az új mintájú hűtőmaszknak, a LED-es fényszórónak, és az új, nagyméretű Renault emblémának köszönhet. Újak a lökhárítók is, és kifejezetten izgalmas formát álmodtak a nappali menetfénynek is, ami apró darabokból áll.

A modellfrissítéssel új felnik is kerültek a kínálatba, és új színnel is bővült a lista. Sportos ízt adnak az autónak a látványos felnik, és az azok közepén lévő kék kiegészítő, de a különleges kivitelt jelölő Esprit Alpine embléma is csinos az A-oszlop tövében. Izgalmas még a hátsó ajtó rejtett kilincse, ami a C-oszlop nyílásába nyúlva érhető el, illetve hátul a 3D-s lámpa, a diffúzor a szemérmesen elrejtett kipufogó fölött.

A változás az alábbi képpáron jól látszik: