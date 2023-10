Az üléspozíció a berendezés minden furcsasága ellenére egész jó az autóban, és az ülés is kényelmes. Előre felé nézve jól átlátni a karosszériát, de akinek kell a kamerás segítség, azt is megkapja az autótól, előre és hátra is. Kis szépséghiba, hogy kamera képe nagyjából olyan, mintha egy 1984-ben felvett VHS kazettáról lejátszott agyonmásolt filmet néznénk.

De essünk túl gyorsan a bosszantó részleteken, mert a hibrid Juke vezetéséhez kell egy adag türelem. A benzinmotor érthetetlen pillanatokban kapcsol be és eszelős zúgással tudatja, hogy dolgozik, majd ugyanolyan váratlanul le is áll. Papíron az egyik villanymotor oldja meg, hogy finoman történjenek a váltások és ne lehessen belőlük semmit sem érezni, de a valóságban gyakran jön valami váratlan terhelésváltás a hajtáslánc felől.

És nem csak a villanymotor, benzinmotor aktuális munkamegosztásának részleteiről kap kéretlenül is információt a vezető, hanem a fékezés és a visszatáplálás közötti átmenetek sem sikerültek túl finomra. Ami viszont klassz, hogy van egypedálos mód is, vagyis a gáz, vagy menetpedál felengedésekor az autó erőteljesen lassul, és közben visszatölt. Kis gyakorlás után, így akár egyetlen pedállal is elvezethető az autó.

A 10,1 másodperces gyorsulás sem leírva sem élőben nem túl intenzív, de szégyenben nem marad vele a sofőr sehol. Kulturált közlekedés mellett a motorhang sem vészes, feltéve, hogy nincs épp tölthetnékje az autónak. Kormányzása teljesen semleges, olyan mesterien semmilyen, hogy csak na. És ez nem rossz, egyszerűen csinálja, amit kell, minden hiba nélkül.

Általában a nagy kerekek jól néznek ki egy autó alatt, de aztán a forgalomban kiábrándítóan kényelmetlenek. Érdekes, hogy a Juke-ban egyáltalán nem vészesek az óriási, 19 colos felnik, és a rajtuk lévő, csak jelzésértékű vastagságú gumik. Egészen addig, míg jó, vagy enyhén vacak úton közlekednek vele. Kifejezetten rossz úton, vagy aljasabb fekvőrendőrön áthajtás után úgy éreztem, muszáj kiszállni és megnézni nem tört-e ketté az autó.

Kanyarban viszont jól dolgozik az elöl MacPherson, hátul torziós tengelyes futómű, egész tempósakat lehet kanyarodni az autóval. A hajtáslánc minden furcsasága ellenére tényleg takarékosnak tűnt, átlagos használat mellett, leginkább városban autózva vele a 5,8 literes átlagfogyasztással lehet számolni, ami egész közel van a gyári, 5-5,2 literes ígérethez.