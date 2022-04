Tökéletes folytatása az első generációs Juke-nak a mostani modell. A lényeg nem változott, mégis minden vonalán látható az evolúció nyoma. Ez olyan szinten dicséretes, hogy a legújabb Nissan formatervek szerint foglalkoztak minden részletével. Teljesen új, mégis tökéletesen felismerhető, mint amilyen a Fiat 500, vagy a MINI-k.

Jól néz ki és ennyi elég is? – Nissan Juke Jól néz ki és ennyi elég is? – Nissan Juke 1 /24 nissan_juke_202211 Teljes változáson ment át, mégis nagyon felismerhető maradt a Juke Fotó megosztása: 2 /24 nissan_juke_202207 Markáns, nagyfiús megjelenése van. A Juke felnőtt, de vajon a technika is megérett? Fotó megosztása: 3 /24 nissan_juke_202201 Mintha csak kétajtós lenne, de csak káprázat, ott van a hátsó ajtó is Fotó megosztása: 4 /24 nissan_juke_202202 Kettévált az első lámpa, hangsúlyos az Y alakú nappali menetfény Fotó megosztása: 5 /24 nissan_juke_202203 A kéttónusú fényezés passzol hozzá, hátul rejtett a kilincs és csapott az ablak Fotó megosztása: 6 /24 nissan_juke_202204 Már több mint egymillióan választották Fotó megosztása: 7 /24 nissan_juke_202205 Sportos a méhsejtmintázatú hűtőrács Fotó megosztása: 8 /24 nissan_juke_202206 A csúcsfelszereltség Fotó megosztása: 9 /24 nissan_juke_202208 Ezek olyan vonalak, amikre visszanéz az ember, hogy látványos dolgot kapott a pénzéért Fotó megosztása: 10 /24 nissan_juke_202210 Ha ezeket a vonalakat egy rendes kupén lőné el a Nissan... Fotó megosztása: 11 /24 nissan_juke_202212 Teljesen LED-esek a fényszórói Fotó megosztása: 12 /24 nissan_juke_202213 Kis városi crossover, ma már nem egyedüli a piacon Fotó megosztása: 13 /24 nissan_juke_202214 Az első Juke kirívó volt nagyon sokáig, a mai elég rendesen beleolvad a kínálatva Fotó megosztása: 14 /24 nissan_juke_202215 19 colos felnijeire a városi padkák is veszélyesek, de a hasmagasság sokat segít, a futómű pedig bírja a nagy felniket Fotó megosztása: 15 /24 nissan_juke_202216 Sokféle műanyaggal találkozunk, a hangulatvilágítás pedig csak narancssárga lehet Fotó megosztása: 16 /24 nissan_juke_202217 Alapból 4, magasabb szinteken 7 colos a műszeregység kijelzője középen Fotó megosztása: 17 /24 nissan_juke_202218 Jól súlyozott, de akadós a váltási érzet Fotó megosztása: 18 /24 nissan_juke_202219 A ProPilot feláras, alapból sávelhagyás-figyelmeztetője és táblafelismerője van Fotó megosztása: 19 /24 nissan_juke_202220 Jó tartásúak az ülések, az egybe fejtámlás hátlapokra jó indokuk van Fotó megosztása: 20 /24 nissan_juke_202221 A Bose hifinek ide is jut hangszórója Fotó megosztása: 21 /24 nissan_juke_202222 Az Alcantara jól áll a Juke-nak Fotó megosztása: 22 /24 nissan_juke_202223 Nem a leggyorsabb és legbiztosabb, de használható a multimédia Fotó megosztása: 23 /24 nissan_juke_202224 Láthatóan több a lábtér, mint korábban, már felnőttek is elférnek Fotó megosztása: 24 /24 nissan_juke_202225 Csak az 1,0 literes háromhengeres benzinmotorral szerelik. Remeg tőle az egész karosszéria és erőben sem a legjobb Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A kétfelé osztott első ledes fényszórók jellegzetes Y alakú nappali menetfényt kaptak, a hátsó fölfelé nyúló lámpák helyett pedig hagyományosabb trapéz alakúak érkeztek, ezzel kicsit egyszerűbb a második Juke hátsó nézete. A hátsó ajtók kilincseit elrejtették, a tetővonalat és az övvonalat hátrafelé optikailag összehúzták, így jön ki az első ajtóktól hátrafelé szűkülő sportos fazon.

Fényezése lehet kéttónusú, többféle variációban is kérhető, viszont a Juke-hoz most fóliázást is kínál a Nissan, méghozzá elég kedvező áron. Alig 100 000 forintért teljesen egyedi színre is fóliázzák a Juke-ot, de ha mondjuk Fluor Tomi, vagy Csobot Adél fanok vagyunk, akkor az általuk összeválogatott árnyalatokat is kérhetjük. Egyébként egy komplett autófóliázás 4-500 000 forintba is kerülhet, így ez az ajánlat mindenképp elég jól hangzik, ha egyedi autóra vágyunk. Mellé nemcsak 16,17, de akár 19 colos felniket is kaphat az autó.

A Juke második generációja sem egy túl nagy autó, de méretével a kompakt modellek között a helye, szinte pontosan akkora, mint az Opel Crossland, Hyundai Kona, Renault Captur. 4210 mm hosszú (+85 mm), 1800 mm széles (+35 mm), 1595 magas (+25 mm), a tengelytávolsága pedig 10,6 centivel hosszabb, mint az elődé, 2636 mm, ami főleg az utastérnek tett nagyon jót.