110 vagy 130 lóerős benzines, és 100 vagy 120 lóerős, 1,5-ös négyhengeres dízelmotorral érhető el a Citroen C3 Aircross, az erősebbekhez jár a hatfokozatú normál automata váltó is. A benzines kínálat mindkét tagja ugyanaz az 1,2 literes háromhengeres PureTech motor, vagyis mindkettő turbós és a leállítgatós stop-start rendszerrel is felszereltek. Váltóból a gyengébbik benzines és dízel is hatfokozatú kézit kap.

Bár terepesnek mutatja magát és crossoversége miatt még azt is hihetnénk róla, hogy képes lenne ilyesmire, összkerékhajtása még hírből sincs. A hagyományos futóműmegoldások, mint az elöl MacPherson, hátul csatolt lengőkaros pedig a legegyszerűbb és legelterjedtebb megoldások közé tartozik.

A Citroën csak a magasabb kategóriákban kényezteti olyan trükkökkel az utasokat, mint a progresszív lengéscsillapítás, így ebből a szempontból is csak hagyományos a C3 Aircross. Éppen ezért felnijei is józan méretűek, 16-17 colosak lehetnek, utóbbi csak a Shine csúcsfelszereltségnél választható.

Vezetéstámogató rendszerekből már alapáron is kap, rezgéssel bele tud szólni a kormányzásba, ha elhagynánk a sávot, vészfékezésre tud figyelmeztetni, valamint a táblákat is felismeri. Emellett elöl-hátul lehetnek parkolószenzorai, hátul tolatókamerája is – amiből digitálisan 180 fokos képet is összerak, de a kép már évekkel ezelőtt sem volt elfogadható minőségű, ez sajnos nem változott.