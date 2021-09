Összesen háromféle motorváltozatot is kipróbálhattunk a franciaországi bemutatón. A 100 lóerős, LPG-vel is tankolhatóval kezdtük a vezetést, majd a nap felénél kaptunk egy kis ízelítőt a 4×4-es, kézi váltós dízel Dusterek alapjárat körüli fordulaton is meggyőző nyomatékából, tereptudásából, majd az erősebb, automatikus váltóval felszerelt benzinessel zártuk a sort.

Váratlan módon a 100 lóerős motor sem volt kényelmetlenül erőtlen az aránylag könnyű, mindössze 1189 kilogrammos autóban. Ugyan menet közben kapcsolgattam benzin és LPG üzemmód között, de ennyi idő alatt nem igazán lehetett érezni a különbséget a 460 forintos benzin és a 250 forintos LPG égetése között. A korábban már javított hangszigeteléstől csendes utastérben aránylag eseménytelen a Duster vezetése, a kezelőszervek, gombok, kapcsolók logikusan elrendezve, könnyen elérhetőek, a kormányzás továbbra is kissé lágy, és a futómű hangolása is inkább tűnik terepre, vagy legalábbis hitvány útra szántnak, lágynak, mint a sportos mozgást támogató feszesnek. Így nem rázza szét az utasokat még rosszabb utakon sem a Duster, persze a húzósabb kanyarokról így le kell mondani. De talán megéri.

Épített tereppályán a dízelmotoros kivitel 260 Nm-es nyomatékán volt a hangsúly, a legtöbb akadályon alapjáraton, a gázpedál érintése nélkül átdöcögött az autó, különösebb tereptudás nélkül is. Hogy a kezdők is nyugodtak legyenek, extra offroad képernyőt is lehet a központi kijelzőre varázsolni, ami a különféle dőlésszögekről tájékoztat, és az első kerekek pozícióját is lehet itt ellenőrizni, a külső tükrökbe épített kamerák segítségével.

A dupla kuplungos váltó és az erős benzinmotor párosítását ugyan kényelmes vezetni, de izgága sofőröknek nem való. Néha ki lehet zökkenteni a ritmusból, de átlagos használat mellett problémamentes, kellemes társ, főleg városban, dugóban araszolás közben.