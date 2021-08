Utastere remek példa arra, hogyan lehet aránylag olcsó anyagokból is élhető, ha nem is vidám, de praktikus belsőt összehozni, ami a lelkiismeretes összeszereléssel teljesen korrekt érzetet ad. Műanyagjai egyszerűek, kemények, mégsem tűnik fájdalmasan fapadosnak a belső. Jó az ergonómia, van saját klímakonzol, szép képű az érintőképernyős központi monitor is. Ott már érezhető a kor az autón, hogy mindössze egyetlen USB-csatlakozó található benne, az is idétlen helyen, a könyöklő legmélyén, egy sötét zugban várja, hogy valaki felfedezze. Illetve még egy apróság maradt itt korábbról, a két mutatós műszer közé ékelődött monokróm kijelző információit a műszerfal egy kis pöckét bizgerélve lehet csak léptetni.

Hely bőven van benne mindkét üléssorban, 190 centivel semerre nem érezni túlzottan közelinek az autó lemezeit, és akad hely az utazáshoz szükséges kiegészítőknek – ital, telefon, kulcs, miazmás – mindenfelé a kabinban. Fedélzeti rendszere 7 colos, érintőképernyős, amire jutott néhány gomb is. Nem igazi, nyomkodhatók, hanem virtuálisak, de fix helyen, mindig elérhetőek, kéznél vannak. Akit részleteiben is érdekel a telefontükrözésre is alkalmas, jól használható rendszer működése, az az ebben a cikkben lévő videóból mindent megtudhat:

Csomagtartója ötszemélyes üzemmódban 430 literes, lehajtott háttámlákkal pedig 875, de akár 1269 literes is lehet. De nem csak nagy, hanem jól variálható is a raktér, a padló két különböző magasságban is rögzíthető, van szatyorkampó, világítás és 12 voltos csatlakozó is hátul, kétoldalt pedig mély üregekbe lehet rámolni a magasabb dolgokat. A csomagtartó mélyén a tesztautóban nem volt pótkerék, csak az útszéli barkácsoláshoz szükséges gumijavító készlet.