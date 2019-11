Jól tette a Toyota, hogy a korábban sokat kritizált, unalmas formák után sokkal merészebben húzogatták a vonalakat, amikor a C-HR dizájnját megálmodták. A forma olyannyira bevált, hogy a vásárlók 43 százaléka a stílus, megjelenés miatt dönt a C-HR mellett. A kompakt méretű crossover 4390 milliméter hosszú, 1795 mm széles és 1565 mm magas, tengelytávja pedig 2640 mm. Ránézésre masszív járgány, ami a harsány íveivel, rafinált vonalaival, formai elemeivel még az emészthetőn innen maradt. A ráncfelvarrás nem is változtatott nagyot a külsőn, csupán a karaktervonalak lettek lágyabbak, és a fényszórók, hátsó lámpa formaterve változott jelentősebben.

Mozgóképen így néz ki az új Toyota C-HR:

Elöl az újrarajzolt lökhárító alja már a karosszéria színében pompázik, új a fényszóró dizájnja, amibe a LED-es nappalifény és az irányjelző is beleköltözött. Az első ködlámpák a lökhárító alsó részének széleire kerültek, így szélesebb légbeömlőnek maradt hely. Hátul újrarajzolták a LED-es lámpatesteket és a diffúzort is. Persze van három új szín – szürke, piros és narancs – új dizájnú felni és rendelhető kétszínű fényezéssel is a C-HR, ahol a tető és az A-oszlop lehet fekete vagy szürke is.