Akárcsak a Captur vagy a Logan, úgy a Nissan Juke is a konszern CMF-B platformjára épül és bevezetéskor kizárólag háromhengeres motorral az orrában lehet majd megvenni. A ezres turbómotor 117 lóerős és valamivel több mint 10 másodperc alatt viszi el a tűt a 100-as osztásig. Ez azonban nem annyira lényeges pont egy bevallottan városi autónál.

Beköltözött a Juke-ba a Google Home, amivel applikáción keresztül mindenféle infó lekérdezhető az autóról. Például a keréknyomás is, ami nem tűnik életszerűnek a felhasználói kör tekintetében. Az viszont nagyon is, hogy előre meg lehet mondani a navigációnak, hogy hová fogunk menni. Zsúfolt parkolókban jól jöhet, ha fel tudjuk kapcsolni a lámpát mobilról vagy megszólaltatni a dudát, hogy megkerüljön a Juke a sorok között.

Szülői felügyeletet is be lehet állítani az autóra, így értesítések jönnek sebességtúllépésről vagy akkor, ha egy adott területen kívülre kerül az autó. Innen nézve már teljesen természetes az is, hogy van benne Apple CarPlay és Android Auto is.