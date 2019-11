Csupán a 130-as és a 155-ös benzinest sikerült kipróbálni a nemzetközi bemutatón, Görögországban, ám nyugodtan leírom, hogy a Renault kisdízeljei meglehetősen jól teljesítenek sok esztendeje, ezzel az 1.5-össel én látatlanban kiegyeznék. Mármint a 115 lóerőssel.

Benzinesből is érdemes 130 lóval kezdeni, és talán nem is nagyon kell tovább keresgélni. Nagy sebességnél is kulturáltan és csendesen teszi a dolgát, az 1300 kilós kasznit normálisan mozgatja a motor, mindössze 120-as tempó fölötti akció-indításkor lehetne szükségünk több erőre. Számomra kissé hosszú úton közlekedik a kéziváltó karja, de a működésével nincs probléma, miközben szinte észrevétlenül pakolgatja a fokozatokat a duplakuplungos a 155 lovasban.

Athén környékén bőven jártunk gyatra minőségű utakon is, amelyeken a 18-as kerékkel szerelt csúcsfelszereltségű tesztautók rugózása nem volt éppen a legkényelmesebb. Ezzel azt akarom érzékeltetni, hogy a magyar úthálózaton úgymond franciásan lágy hullámzásra senki ne számítson. Egyre inkább a sportos felfüggesztés a trend ilyen, mondjuk úgy, hogy nőinek tekintett autóknál is, kár, hogy minálunk meg az a trend, hogy az illetékes kormányzat nem teszi rendbe a közutak nagyját. Kanyarogni – sima aszfalton – egyébként élvezetes vele, a kormány közvetlensége is rendben van ebben a kategóriában.