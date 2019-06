A Clio motorválasztéka pazar, a benzinesek mellett LPG üzemű, dízel és 2020-tól hibrid hajtással is elérhető lesz. A benzines sor 65 és 75 lóerős háromhengeres, egyliteres benzinesekkel kezdődik, majd a 100 lóerős szintén háromhengeres, de már turbós motorral folytatódik. A skála végén a 130 lóerős négyhengeres turbós áll, hétfokozatú, duplakuplungos automatikus váltóval. A dízelkínálat 85, 115 lóerős 1,5-ös motorokból áll.

Manapság már kisautót sem lehet úgy eladni, hogy ne legyenek benne vezetőtámogató, biztonsági rendszerek, így a Clioba is került tempomat, automata távolsági fényszóró kapcsoló, széria az aktív vészfékező rendszer, van benne táblafelismerő, holttérfigyelő, sávtartó asszisztens, 360 fokos képet adó kamerarendszer, parkolóradarok és egyes modellek a parkolásnál a kormányzást is átveszi az autó.

2020-tól lesz elérhető a távolságtartó, adaptív tempomat is. Persze csak az automatikus váltóval felszerelt Clio-kban. A Renault annyira megörült annak, hogy lett ACC-jük, hogy külön erre a célra egy workshopot is szervezett, ami nagyjából arról szólt, hogy instruktorral, autópályán is kipróbálhattuk a rendszert. Nem volt szívünk lelombozni a francia kollégát, aki „mezsik”-ként élte meg a dolgot, hogy más autógyártók már évekkel, sőt évtizedekkel ezelőtt kitalálták már ezt a hasznos segítséget, mi meg üzemszerűen használunk olyan autókat, amikben már megtalálható a távolságtartó tempomat.

Igaz, már 2000 előtt is voltak adaptív tempomatok, de ez az év volt az, amikor a Toyota bemutatta a saját, már a féket is használó rendszerét, míg a korábbiak csak a gáz elvételével lassították az autót. Sőt, elméletileg 2001-ben a Renault-nak is volt hasonló rendszere, a Vel Satis-ban. Mindegy, biztos kiment a fejükből. Mindenesetre a próba sikerült, valóban jól működik a rendszer, kormányoz, zörög, sípol, és ha nem reagálunk, ugyanúgy kikapcsol a fenébe, ahogy – majdnem – az összes többi modellnél szokás. De dugóban araszolásnál valóban varázslatos dolog ez.