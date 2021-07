Nem kicsi, nem nagy: a Qashqai egyik fő erénye az európai vevőkörnek pont jó méret. Emiatt az autó csak 3,5 centivel lett hosszabb, amiből 20 mm a tengelytáv és 15 az első túlnyúlás növekedéséből adódik. Az autó most 4429 mm hosszú (+35), 1838 mm széles (+32) és 2666 mm a tengelytávja (+20). A magassága érdekes, mert a tetőlemezig mérve az 1615 mm 25-tel több az elődnél, a tetősínnel együtt viszont az 1616 milliméteres teljes magasság 9 mm-rel kisebb a a 2014-ben bevezetett generációénál.

Élőben látva és szemből nézve az új Nisan Qashqai elsősorban modern és domináns. Itt is az emblémától, a hűtőmaszk krómfényes V-jéből indulnak ki a vonalak és futnak hátra. Új az elöl adaptív LED-es fényszórók alatti Qashqai felirat. A 0,316-os alaktényező elérését segíti a légfüggöny, a lökhárítóból az első kerékjáratba vezető légcsatorna. Hátul is pengék a lámpák, de az előttem autózó kollégákat nézve elsőre a Lexus NX ugrott be.