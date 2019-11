A dízelmotor az autó egyik legerősebb pontja, fogyasztása miatt is. Belegurult a tesztautóba vagy 1500 kilométer a Vezessnél, mert kényelme, takarékossága és nagy hatótávolsága miatt szívesen jártunk vele. A tankolásokat összeszedve a nagyobbrészt országúti és autópályás szakaszokon 5,2 l/100 km valós átlagfogyasztást számoltunk ki, poroszkálás nélkül.

Ugye az ökölszabály szerint a dízelmotor 20 százalékkal kevesebbet fogyaszt a vele összemérhető benzinesnél és 15 százalékkal kisebb a szén-dioxid-kibocsátása. (Azért nem 20, mert egységnyi gázolaj energiatartalma nagyobb, mint ugyanolyan térfogatú vagy tömegű benziné, több benne a szén, amiből több szén-dioxid keletkezik.)

De ezt a turbós benzines Grandland X, amely ráadásul csak háromhengeres, nem csinálja meg 7-7,5 liter alatt, számoljunk 7,2 literrel. 1000 kilométeren a különbség 6560 Ft, 120 000 megtett kilométer alatt már 787 200 Ft, amiből nyugodtan levonható a dízelváltozat AdBlue-igénye. Nem akkora tétel, hogy megrengesse a számpárokat.

A tesztelt Opel Grandland X és vetélytársai – Listaár, forint Nissan Qashqai 1,5 dCi Tekna (115 LE) 9 414 000 Opel Grandland X 1,5D Ultimate (130 LE) 10 025 000 Peugeot 3008 1,5 HDI GT Line (130 LE) 9 999 000 SEAT Ateca 1,6 TDI Style (115 LE) 8 500 020

Árban 750 000 forint van az egyformán 130 lóerős 1,2 Turbo és az 1,5D között, ami nagy kitolás utóbbival. Ekkora hátrányt a dízel fogyasztásbeli előnye csak a soknál is sokkal többet autózóknak hoz vissza 150 000 km megtétele után, ha a gázolajszűrő cseréjét és a várhatóan a benzinesnél gyengébb értéktartást is beleszámítjuk. Az idei évtől végre az Opel is lépett és az addigi két év kilométer-korlátozás nélküli garancia helyett öt évre/100 000 kilométerre nőtt a jótállás, ami rég esedékes lett volna.