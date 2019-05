Utasterében keverednek az Opel és a PSA alkatrészek, így az ablakemelők, ajtókilincsek a francia, a kormány gombjai, a bajuszkapcsolók, klímavezérlés pedig a német raktárból érkeztek. A dizájn, kidolgozás szintén megbízható, könnyen kiismerhető, itt is érezni, hogy tutira mentek, jó legyen mindenkinek.

Szerencsére az Opelekben mindig lelkiismeretesen megtervezett ülések megmaradtak, így a Grandland X-ben is kényelmes, jó tartású, állítható ülőlap-hosszúságú darabok kerültek, amik hosszú távon is élvezetesek maradnak. Memóriával, elektromos mozgatással, deréktámasszal megbolondítva.

A fekete utastér komorságát a világos díszvarrás oldja, ami a műszerfalon és az üléseken is feltűnik, illetve a csillogó, de kényes, fekete zongoralakk felület is jól mutat benne. Legalábbis addig, amíg új és nincs agyonkarcolva. Központi kijelzője nem a magasra kiemelkedő stílust követi, hanem elegánsan belesimul a középkonzolba, a menü logikája könnyen követhető és a telefonintegráció is gyors, fájdalommentes.

Tengelytávja 2675 milliméter, ami bőven elég ahhoz, hogy mindkét sorban jusson elég hely a vezetőnek, utasoknak egyaránt. Hogy hátul még vidámabb legyen az utazás, saját légbeömlő, ülésfűtéskapcsoló – elől ezen felül szellőztethetőek is a fotelek – és USB aljzat, sőt, 230 voltos konnektor is található a lábtérben. A töltési lehetőségeket rendesen kimaxolták az autóban, mert még indukciós töltő is található a könyöklőben.

Csomagtartójának befogadóképessége 514 – 1652 liter között változtatható, a padló kétféle magasságba is állítható, illetve felhajtáskor mókás kis pöcök rögzíti, hogy könnyebb legyen alatta kotorászni. Van világítás, masszív csomagrögzítő fül, 12 voltos csatlakozó, mélyebb rekeszek kétoldalt, illetve kis ajtó is, amin a hosszabb rakományt, sílécet az utastérbe is át lehet dugni. Hátsó üléseinek támláját pedig innen, apró karokkal is le lehet hajtani. Pótkerék nem volt a tesztautóban, csak defektjavító barkácskészlet.