Utasterében leginkább a minőségérzet javítására koncentráltak, újak a klímavezérlő gombjai – erősen hasonlítanak a Dacia Dusteréra – csinosabb lett az érintőképernyős egységet is magába foglaló középkonzol és az anyagok is jobban passzolnak egymáshoz. Emellett a légbeömlő, az ajtóborítás és a belső kilincs is új. Menet közben a kütyük töltésére elől-hátul 2-2 darab USB csatlakozó szolgál, de vannak 12 voltos csatlakozók is szép számmal.

Csomagtartója több szintes, a kipróbált benzines modellekben volt pótkerék is, ami a Bose hifi mélynyomójával alkot látszólag egy tömböt. Ötszemélyes felállásban 472 liter a csomagtartó befogadóképessége, amit az üléstámlák lehajtásával 1478 literre lehet növelni.

Ha pótkerék helyett valaki beéri defektjavító készlettel, akkor az alap csomagtartóméret a felszabadult üreget is kihasználva 527 literes is lehet. Amikor valaki hosszabb tárgyat – egész pontosan legfeljebb 2563 mm-eset – kíván szállítani az utastérben, azt is megteheti, mert az anyósülés támlája előre billenthető.