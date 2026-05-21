A hétfői kormányülés utáni sajtótájékoztatón a miniszterelnök arról beszélt, hogy a kormány középtávon átalakítaná a kormányhivatali rendszert, és ezzel együtt megszűnne a vármegye elnevezés is.

A kijelentés nem háttérbeszélgetésen vagy félmondatként hangzott el, hanem a május 18-i kormányülés utáni hivatalos sajtótájékoztatón.

A lényeg autós szemmel egyszerű: ha a kormány tényleg jogszabályba önti a változtatást, akkor előbb-utóbb újra hozzá kell nyúlni a közúti táblákhoz is. A megyehatárokat jelző táblákon ma már vármegye szerepel, ahogy számos hivatal, közintézmény, okmány, nyomtatvány, weboldal és adatbázis is ezt a szót használja.

Nem előzmény nélküli a történet

A megyék hivatalos megnevezése 2023. január 1-jétől lett vármegye, Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítása alapján. A hivatalos indoklás akkor az ezeréves magyar államiság alkotmányos hagyományaira hivatkozott, és arra, hogy a vármegye elnevezést 1949-ig használták a magyar közigazgatásban.

A Magyar Közút korábbi információi alapján az országos közúthálózaton, a társaság kezelésében lévő táblák közül 589 darabot cseréltek le, ennek bruttó költsége 36 397 673 forint volt. Ez csak a közutas táblákra vonatkozott, az autópályák és más intézményi feliratok költségei nem voltak benne ebben az összegben.

Most ugyanennek a folyamatnak jöhet a fordítottja, de egyelőre fontos hangsúlyozni: még nincs ismert határidő, nincs nyilvános törvényjavaslat, és nincs hivatalos költségbecslés sem. Magyar Péter középtávú átalakításról beszélt, vagyis nem arról van szó, hogy holnap reggel munkagépek indulnak leszedni az összes vármegyehatár-táblát.

Az átállás ráadásul nem csak annyi, hogy valaki lecsavaroz egy táblát, majd felrak helyette egy másikat. A vármegye szó bekerült kormányhivatali elnevezésekbe, közlekedési és közigazgatási dokumentumokba, hivatalos sablonokba, honlapokra, nyilvántartásokba, sőt az autósoknak is ismerős „vármegyei matrica” elnevezésbe.

Ha újra megye lesz belőle, a legnagyobb munka valószínűleg nem is az út szélén, hanem az adminisztrációban kezdődik.

Az autósokat közvetlenül leginkább a megyehatároknál kihelyezett táblák és az e-matricás elnevezések érinthetik. A jogosultságok tartalmának ettől önmagában nem kellene változnia, de a névhasználatot várhatóan mindenhol át kell majd vezetni, ahol ma vármegye szerepel.