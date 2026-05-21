Idén októberben, a Párizsi Autószalonon mutatkozik be az új 2CV, a Citroën megfizethető városi villanyautója. Erről a márka vezérigazgatója, Xavier Chardon beszélt a Stellantis részvényeseinek tartott előadáson, az Egyesült Államokban.

A Citroën Kacsa visszatérése régóta központi téma a márka rajongóinak körében, azt követően pedig, hogy a fő rivális Renault elkezdte új tartalommal megtölteni az olyan ikonikus, történelmi típusneveket, mint az R4 és az R5, a 2CV feltámasztása nem elvi, hanem gyakorlati kérdéssé lépett elő.

A Citroën szándéka szerint 18 ezer euró alatti áron lehet majd hozzájutni az autóhoz, amely az Európai Unió tervezett új méretosztályában, az M1E (e-Car) szegmensben lép majd piacra.

A 2CV Olaszországban készül majd, ugyanott, ahol a szintén elektromos kisautóként újragondolt Fiat Panda is – a bevezetés 2028-ban várható.

Közölhető képeket még nem tett közzé a tervezett új autóról a Citroën, de aki látta a konferencián bemutatott, kedvcsináló előzetest, az eredeti autót idéző sziluettről, az orron díszelgő méretes, klasszikus Citroën logóról és különálló, retró fényszórókról számolt be – azaz a Kacsa minden fő stílusjegye visszatérhet a névvel együtt.