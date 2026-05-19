Az Európai Bizottság 2025 telén tett javaslatot egy új járműkategória bevezetésére. Az M1E méretosztályba olyan 4,2 méter alatti, tisztán elektromos autóz tartoznának, amelyeket potenciálisan egyszerűsített biztonsági felszereltséggel tennének könnyebbé és megfizethetőbbé.

Az E-Car nem csak a vevőknek és a környezetnek, de az európai autóiparnak is jó lesz, hiszen teljes egészében helyben kell majd építeni ezeket a járműveket. Az illetékesek jelenleg tárgyalnak az előterjesztésről, végső döntés valamikor az év vége előtt várható.

5 fotó

A Stellantis azonban a jelek szerint úgy döntött, nem vár addig, és most bejelentették: 2028-tól megkezdik a cégcsoport első E-Car modelljének a gyártását, méghozzá az olaszországi Pomigliano d’Arcóban, ahol az új Fiat Panda mellett az Alfa Romeo Tonale és annak észak-amerikai klónja, a Dodge Hornet is készül.

A kisautót a Stellantis több márkája is fogja forgalmazni, de hogy pontosan melyek, és milyen modellnév alatt, egyelőre nem ismert.

Az autók „élvonalbeli elektromosjármű-technológiát és előremutató formatervet” kapnak majd, és nem csak a költségeket szeretné leszorítani a cégcsoport, hanem a fejlesztés időtartamát is.

Képeinken a Fiat Concept Centoventi, amelyet 2019-ben mutattak be, mint egy leendő olcsó villanyautó előzetesét.