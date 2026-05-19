Nem fogja kitenni a büszkeségfalra a 2025-ös pénzügyi eredményeket a Subaru. Igaz ez sok más autógyártóra is, akik tavaly erősen megütötték a bokájukat az amerikai vámok bevezetése miatt, de a japán márkát azért érintette mindez érzékenyen, mert számukra az Egyesült Államok jelenti a fő piacot.

Pusztán a bevételekből nem érdemes kiindulni, ugyanis ott 2,1 százalékos növekedést ért el a Subaru, 4800 milliárd jen (9 349 milliárd forint) folyt be hozzájuk. Ebből azonban csak 40 milliárd jen (77,8 milliárd forint) volt a profit, ami jelentősen elmarad az egy évvel korábbi 405 milliárd jentől (788 milliárd forinttól). A profit kiesésében a “bűnös” az amerikai vámok mellett a villanyautók magas költsége, valamint a nyersanyagok emelkedő ára volt.

A Subaru azzal sem lehet elégedett, hogy az amerikai eladásaik csökkentek. 2025-ben 641 ezer autójuk talált gazdára az Egyesült Államokban, 3,2 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ennek okai között merült fel egy furcsa magyarázat:

a Subaru szerint a 2025 elején tapasztalható hideg időjárás miatt szenvedték el a csökkenés jelentős részét,

írja a CarBuzz.

A márka terve egyébként az, hogy idén újra növekedési pályára álljanak mind az USA-beli autóeladásokat, mint a profitot tekintve.