A balesetek számának jelentős emelkedése miatt fokozott rendőri jelenlétre és rendszeres sebességellenőrzésekre kell számítani a Szekszárdon és a térségben közlekedőknek, írja a Police.hu.

Az idei évben az előző év hasonló időszakához képest 30 százalékkal emelkedett a személyi sérüléses balesetek száma, valamint jelentősen nőtt az anyagi kárral végződő ütközések száma is a Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén.

Példálózó fotók az idei tolnai közúti balesetekről:

4 fotó

A legtöbb baleset amiatt következett be, mert a járművezetők nem megfelelően választották meg a sebességüket. A gyorshajtás mellett a vezető baleseti okok között szerepel még Tolna vármegyében az elsőbbségadás és a kanyarodás szabályainak a megszegése is.

A közlekedésbiztonsági helyzet javítása és a további balesetek megelőzése érdekében a Tolna vármegyei egyenruhások a jövőben kiemelten és megnövelt sebességmérő-eszközszámmal fogják ellenőrizni a térségben a közlekedők sebességét és tartanak fokozott ellenőrzéseket a szabályszegők kiszűrésére.