A kardozós-lövöldözős filmek elcsépelt cliffhanger jelenete, amikor miközben a főhős már a kivégzőosztag előtt áll, egy futás szélsebesen közeledik a kegyelmi levéllel – de vajon megérkezik időben?

Nos, Dél-Afrikában nem érkezett meg. A Toyota arról értesítette a nemzetközi Global NCAP szervezetet, hogy módosítja a 2022-ben bevezetett Toyota Starlet (valójában egy emblémacserélt Suzuki Baleno) biztonsági felszereltségét: többek között alapáron szereli fel a modellt oldal- és függönylégzsákokkal.

A jó hírt örömmel nyugtázta a szervezet, és már elő is jegyezte az átdolgozott modellverzió tesztelését, csakhogy időközben letesztelték a modellfrissítés előtti Starletet, amelyben csak elülső légzsákokat és ESP-t kapott a vevő, oldalsó légzsákokat nem.

És ha már letesztelték, közölték az eredményt, amely több mint lesújtó. A vázszerkezet és a padlólemez összerogyott, elért teljesítőképességének határára. Az oldalirányú ütközéses vizsgálatnál a fej és a mellkas védelme egyaránt gyenge volt, bár a hastáj védelmét elfogadhatónak találták. Az oldalirányú oszlopnak ütköztetést a fejlégzsák hiányában értelmetlennek ítélték, és el sem végezték.

Bár a gyermek utasvédelmi vizsgálatok összegzésekor három csillagot kapott a maximális ötből az autó, itt is súlyos hiányosságokat találtak a mérnökök. A 3 éves gyermeket megtestesítő bábú feje frontális ütközéskor nekiütközött a beltér kemény felületeinek, mellkasi védelme gyengének bizonyult. Oldalirányú ütközésnél ugyanez a bábu fejével érintette az akadályt, aminek az autó nekicsapódott.

Mivel a felnőtt utasvédelemre nulla csillagot kapott az autó, ez a háromcsillagos gyermek utasvédelem ellenére bukást eredményezett.

A indiai gyártású Toyota Starlet különösen népszerű Dél-Afrikában, és bár a Global NCAP reményét fejezte ki, hogy legalább mostantól várhatóan biztonságosabb lesz a jármű, a dél-afrikai gépjármű-szövetség elnöke szerint hatalmas problémát jelent, hogy a bérautó- és céges flották már tele vannak ezekkel az olcsón megvásárolt belépő verziókkal, amelyek komoly kockázatot jelentenek a tájékozatlan felhasználók számára.