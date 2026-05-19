A Concorso d’Eleganza Villa d’Este május 15-17. között megrendezett, 2026-os felvonása minden résztvevőt felejthetetlen élménnyel ajándékozott meg a Comói-tó partján. A „Future needs Heritage” mottó alatt életre hívott esemény történelmi járműkülönlegességeket, csúcstechnológiás koncepciókat és látványos prototípusokat gurított egymás mellé, kézzelfogható közelségbe hozva az autóipar több mint egy évszázados történelmét.

A „Coppa d’Oro Villa d’Este” közönségdíjával egy Mercedes-Benz 300 SL modellt tüntettek ki, de idén egy BMW-nek is termett babér.

A Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 „BMW Group Trophy – Best of Show” trófeáját az 1937-ben, egyetlen darabban legyártott BMW 328 „Bügelfalte” hódította el – a rendkívül különleges négykerekű az első sárvédőívek tetején végigfutó, szemkápráztató élgerincről kapta a becenevét.

A 2026-os szépségverseny abszolút győztesének járó trófeát a háromnapos esemény záróünnepségén, vasárnap este vehette át az autó büszke tulajdonosa, az olasz Stefano Martinoli.

4 fotó

A Villa d´Este luxusszálloda előtt megrendezett szombati, és a Villa Erba szálloda parkjában életre hívott vasárnapi autós parádét is a BMW 328 vezette – a legendás roadster, amely idén ünnepli 90. születésnapját. Az 1936 és 1940 között gyártott modell – 2.0 liter hengerűrtartalmú, soros hathengeres erőforrásával – az autóipar ikonikus mérföldköveként érkezett meg az utakra és a ’30-as évek legsikeresebb sportautójává érett. A 328-as modell mindegyiknél jobban meghatározta a bajor prémiummárka karakterét, és a mai napig lenyűgözi a rajongókat.

A rendezvény első fénypontját a Vision BMW ALPINA tanulmányautó péntek esti világpremierje adta. A péntek este második világpremierjével a BMW Motorrad tett erőteljes, érzelmekben gazdag kinyilatkozást: a BMW Motorrad Vision K18 koncepciómotor.

A koncepció középpontjában egy tradicionális, 1 800 köbcentis, soros hathengeres motorblokk áll, ami olyan akusztikai élménnyel ajándékozta meg a résztvevőket amire sokáig sípoló füllel emlékezhettek. Ez tényleg egy nyers, működőképes, kissé őrült vízió, ami még mindig az elégethető benzin előtt tiszteleg.

A BMW Group Classic a hétvége mindkét nyílt napjára látványos programokkal készült. A középpontban az Amici & Automobili – Wheels & Weisswürscht esemény állt, amelynek részeként számos autóklub vonultatta fel a Villa Erba szálloda területén a legkülönlegesebb modelleket.

A Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 szervezői már most izgatottan várják a jövőre esedékes következő felvonást. Az érdeklődők és a rajongók az első hivatalos bejelentésekig a szépségverseny hivatalos közösségimédia-oldalain, valamint az alábbi weboldalon tekinthetik át az idei esemény összefoglalóját.