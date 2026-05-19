Új zászlóshajóval bővíti kínálatát a BYD. A Ti7 egy hagyományos terepjárós megjelenésű, kifejezetten nagyméretű ( 5146 x 1995 x 1865 mm) modell, amely akár hét utast és azok csomagjait képes gyorsan és messzire eljuttatni.

A szokásos másfél literes benzinmotorra épülő plug-in hibrid hajtáslánc két villanymotort alkalmaz, mindkét tengely hajtott, az autó 4,8 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára.

Az elnevezésben a DM-p a Dual Mode Performance, azaz a kettős üzemmódra és a nagy teljesítményre utal – kár, hogy az utóbbira még utalást sem tesz a BYD.

Az akkumulátor paraméterei sem ismertek még, de a tisztán elektromos hatótávolság igen: a várakozások szerint akár 127 kilométert képes lesz megtenni a T17 anélkül, hogy beindítaná benzinmotorját.

További információkkal az elkövetkező hetekben szolgál a BYD.