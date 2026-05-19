Évek óta foglalkozik hidrogénüzemű motorok fejlesztésével az ausztriai AVL nevű cég azzal a céllal, hogy a belső égésű motorok CO2-kibocsátás nélkül üzemeltethetőek legyenek. Már 2022-ben előrukkoltak sztöchiometrikus keverési arányú erőforrásukkal, mely tökéletes égést, ezáltal minimális károsanyag-kibocsátást tesz lehetővé, ám cserébe le kell mondani valamennyi teljesítményről.

Ezzel nem is dőltek hátra, folytatták a fejlesztéseket, méghozzá a Suzukival összefogva. A közös munka gyümölcse nemrég látott napvilágot egy olyan Swift képében, melynek motorja sztöchiometrikus, illetve szegény keverékkel is üzemeltethető. Az alap továbbra is egy 1,4 literes belső égésű egység, ám a hengerekben hidrogén ég el benzin helyett.

Az újítás nagy dobása nem csak a kétféle keverékű üzemmód, hanem a teljesítmény: sztöchiometrikus módban 136 lóerőre is képes az autó, míg a csúcsnyomaték 220 Nm. Ezek az értékek lényegében egyeznek egy alap turbós benzinmotor számaival. A teljesítménynövekedés mellett fontos trükk még a hűtött EGR. A kipufogógáz-visszavezető rendszer azért fontos egy ilyen autónál, mert a hidrogénégetés – különösen magas hőmérsékletnél – továbbra is emisszióval jár, nitrogén-oxidok keletkeznek, de ahogy a hagyományos erőforrásoknál, úgy itt is az EGR csökkenti ezek képződését.

Arról egyelőre nincs szó, hogy a megoldás szélesebb körben elterjedjen, azonban az mindenképpen figyelemreméltó, hogy egy hétköznapinak mondható autóval kísérletezett az AVL.

