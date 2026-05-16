Akár az év második felééig is maradhat a védett üzemanyagár – adta hírül az RTL Klub Híradója. A csatornának mindezt Kapitány István gazdasági- és energetikai miniszter árulta el. A készlet, amit nemrég szabadítottak fel akár június 30-ig is lehetővé teszi a védett ár biztosítását. Ez azt jelenti, hogy a benzint 595 Ft/l, a gázolajat pedig 615 Ft/l áron vásárolhatják meg a magyar forgalmi rendszámmal rendelkező gépjárművek tulajdonosai a hazai kutakon.

Mint ismeretes, a kormány 150 millió liter benzint és 425 millió liter gázolajat szabadított fel csütörtök éjjel a stratégiai tartalékból.

Most 108-109 amerikai dollárt kérnek egy hordó Brent olajért a világpiacon. Ez másfélszer annyi, mint amennyibe került februárban, az iráni háború kitörése előtt. “A kőolaj árak jelenleg olyan magasak a világpiacon a kialakult helyzet miatt, hogy a lakosság érdekeinek a figyelembevételével szükség volt ennek a döntésnek a meghozatalára” – hangsúlyozta Kapitány István az RTL Klubnak. Hozzátette: az, hogy mi lesz június 30-a után, nagyban függ attól, hogyan fognak alakulni a világpiaci árak.

Az USA hivatalos energiaügyi statisztikai hivatala, az EIA szerint a Brent hordónkénti ára a következő 1–2 hónapban várhatóan 106 dollár körül alakul. Az év közepétől ugyanakkor enyhe árcsökkenés jöhet, amit a közel-keleti szállítási útvonalak normalizálódása és az OPEC tervezett termelésnövelése egyaránt támogat.