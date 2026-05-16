A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki – a vád szerint – részegen megrongált egy lakóautót Szegeden. A férfi erősen ittas állapotban döntött úgy, hogy egy lakóautón vezeti le a feszültségét. A sztori akár egy balkáni road movie nyitójelenete is lehetne, csak itt nem a főhős indult útnak, hanem a józan ész.

A vádirat szerint a férfi 2025. szeptember 9-én, kora meglátott egy közterületen parkoló, finn rendszámú lakóautót, és úgy döntött, elég tételt vesz az élettől elszenvedett vélt- vagy valós sérelmekért. Először az ablaktörlő lapátokat hajtotta ki, majd eltörte őket. Ezután az egyik külső visszapillantó tükörre is ráütött, végül a hátsó lökhárítót is sikerült összetörnie.

A vádirat szerint semmilyen motivációja nem volt – nem volt vita, nem volt konfliktus, nem volt előzmény. Csak az alkohol és a rossz döntések találkozása. A rongálással legalább 100 ezer forintos kárt okozott a tulajdonosnak.

Pechére a lakóautóban fedélzeti kamera is volt, így a férfi produkciója HD-minőségben kerülhetett a hatóságok elé. A járási ügyészség garázdasággal és rongálással vádolta meg, a Szegedi Járásbíróság pedig a váddal egyezően bűnösnek mondta ki. Büntetésként 3 év próbára bocsájtást és vélhetően pénzbüntetést kapott.

Fontos megjegyezni, hogy az alkohol nem csökkenti a stresszt. Ezért felesleges valakinek ebbe fojtania a bánatát. Csak átmenetileg tompítja a feszültségérzetet, közben pedig biológiai szempontból rontja a stresszkezelést. Lassítja a kortizolszint helyreállítását, növeli a szorongást és hosszú távon fokozza a stresszreakciókat. Ha valaki nehéz időszakon megy keresztül, akkor célszerűbb inkább stresszkezelési technikákkal csökkenteni a feszültséget.