Idén ötvenéves a GTI, hangoztatja a Volkswagen – de persze ez a Golfra vonatkozik. A Polo GTI jóval frissebb, 1995-ös történet, amit az öt éven át gyártott, kompresszoros Polo G40 előzött meg.

A Polo GTI mögött nincs tehát fél évszázad, előtte van viszont a jövő, hiszen a Volkswagen-csoport új generációs elektromos kisautó-architektúrájára, a MEB+ platformra épül, amelynek csak most indul a karrierje.

A Volkswagen ID. Polo GTI előzetes premierjén Rácz Tamás kollégánk is részt vett, a rendezvényen készült fényképeit az alábbi galériában tekintheted meg:

18 fotó

Tudjuk le a számokat: az ID. Polo GTI egy darab villanymotorja az első kerekeket hajtja, ahogy kell. A legnagyobb teljesítmény 166 kW, azaz 226 lóerő, a maximális forgatónyomaték 290 Nm.

Ez a komoly erő a szériakivitelben adott differenciálzárral együttműködésben álló helyzetből 6,8 másodperc alatt gyorsítja 100 km/órára az 1540 kg menetkész tömegű járművet. A végsebesség 175 km/óra.

Az autót bevezetésekor egy 52 kWh kapacitású NMC akkumulátorral szerelik, a későbbi lehetőségekről egyelőre nem esett szó. Az akku akár 105 kW teljesítménnyel tölthető egyenáramú rendszerről, 10%-ról kb. 24 perc alatt érhető el a 80 százalékos töltöttségi szint. A maximális elméleti hatótávolság 424 kilométer.

Az ID. Polo GTI adaptív sportfutóművet kap, és bár a fent említett nyomatéki és teljesítménycsúcs mindig rendelkezésre áll, az autó kapott egy GTI üzemmódot: a kormánykeréken elhelyezett gombbal aktiválható módus megváltoztatja a teljesítmény-leadás, a progresszív kormánymű és a felfüggesztés karakterét. GTI üzemmódban a kijelzők színe és grafikája is sportosra vált.

Volkswagen ID. Polo GTI gyári galéria

21 fotó

A dizájn a klasszikus GTI-receptet követi: piros sáv az orron, nagyméretű (jelen esetben 19 colos) keréktárcsák, méhsejt-mintázatú hűtőrács – igaz, az utóbbi ebben az esetben inkább stíluselem, mint funkcionális komponens.

Ezekhez a tradicionális részletekhez mátrix LED fényszórók, világító első VW-embléma társul. Az orr dísze két piros betét, amelyek vonószemeket szimulálnak.

Hátul is ügyeltek a sportosságra: az osztott tetőszárnyra rímelnek a lökhárító diffúzort mímelő betétei. A hátsó fénysáv közepébe ültetett logó itt is világít.

Az utastérben a piros és fekete tónusok dominálnak, a kormánykerék piros középállás-jelzésével a kormány, az ülések, az ajtópanelek varrása, valamint a műszerfalon végigfutó sáv cseng össze. Tradicionális részlet az üléskárpit skót kockás mintázata.

A kormánykeréken világító GTI-logó és a regeneratív fékhatás erejét szabályozó fülek kaptak helyet. Utóbbiakkal akár egypedálos vezetést lehetővé tevő fékerőt is beállíthatunk.

A digitális kijelző a leglátványosabb részlet, hiszen itt több nézeti mód között egy, az eredeti Golf GTI műszerparkját idéző grafikát is választhatunk.

Ahogy már az ID.Polo esetében is hangsúlyozta a gyártó, a kifejezetten elektromos hajtásra kifejlesztett MEB+ padlólemez jóval nagyobb helykínálatot enged, mint amit az előző generációs Polo nyújtott. Az utastér hosszabb és szélesebb, a fejtér is nőtt, a csomagtartó pedig 351 helyett 441 literes – ez több mint 25% gyarapodást jelent.

Az ID. Polo GTI-vel vontatni is lehet (1,2 tonnáig), illetve vonóhorgán akár két e-kerékpárt is szállíthatunk.

Az autó csúcsmodellhez méltó opciós felszereltséget kínál ami a 425 wattos, 10 hangszórós hifi rendszertől a légkamrás első masszázsülésekig terjed. Kérhető panoráma napfénytető, illetve kifejezetten ide kifejlesztett, különösen dinamikus vezetésre tervezett Bridgestone Potenza Sport abroncsok.

Vezetőtámogatás dolgában az ID. Polo GTI is tudja, azt, amit az MEB+ padlón nyugvó rokonok: a hálózatba kapcsolt rendszer hossz- és oldalirányban is tartja a pozíciót (félig önvezető), felismeri a piros lámpát, és automatikusan fékez, ha a vezető elmulasztaná.

A modell értékesítése ősszel indul, németországi ára 39 ezer euró alatt várható – ennél pontosabb információval egyelőre nem rendelkezünk.

A GTI alapját adó ID. Polo modellről alább olvashatsz részletesen: