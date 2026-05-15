A Porsche 911-es modellcsalád legkiélezettebb tagja, a 911 GT3 RS a közúti versenyautó szótári definíciója lehetne – 525 lóerős szívómotor, minden irányban állítható futómű, extrém leszorítóerőre (285 km/óránál 860 kg) optimalizált, de gombnyomásra „kisimuló” aerodinamikai csomag, hatalmas fékek, könnyített szerkezet.

Ha egy ilyen brutális, kifejezetten pályahasználatra fejlesztett autóhoz terveznénk tuningot, leginkább nyers szénszálas panelekben, esetleg harsány, kontrasztos színekben és motorsport ihletésű kiegészítőkben gondolkodnánk – ahogy azt például a Talos csapata is tette:

A genfi Porsche-központ és a zuffenhauseni Porsche Sonderwunsch közös alkotása ehhez képest maga a megtestesült elegancia: különleges barna színét hamarabb tudnánk elképzelni egy luxusautón, mint a világ egyik legütőképesebb sportautóján, amely 6 perc 44,848 másodperc alatt megy körbe a Nürburgring nagyobbik körén, a Nordschleifén.

A leírás szerint a haute couture, azaz a legmagasabb szintű divat világa ihlette a kidolgozást, amelyhez egyedi makadámdió színt kevertek ki, és ehhez barnás színezékű lakkal kezelt, de alapvetően festetlen szénszálas felületeket társítottak – ebből a szempontból tehát megvan a kapcsolódás a motorsport világával.

A visszafogott barna színvilágba narancssárga részletek – a hátsó szárny zárólemezein látható Weissach felirat vagy a fényszórók körüli gyűrű – visznek tüzet. Ugyanez a kombó jelenik meg a beltérben, ahol a szarvasgombabarnának keresztelt bőrkárpitot narancssárga öltések és szegés díszítik.