A salgótarjáni rendőrök május 13-án délelőtt a városban, a Budapesti úton ellenőriztek sebességet. Először 11 óra 37 perckor rögzítettek egy járművet, amely 83 km/h-val haladt azon az útszakaszon, ahol 50 a megengedett sebesség.

A sofőr később sem vett vissza a tempóból, mert visszafelé jövet, 12 óra 18 perckor ismét rögzítették, ekkor 81 km/h-s sebességgel közlekedett.

A sofőr a két gyorshajtással összesen 140 ezer forintos bírságot szedett össze. Ha megállították volna, összesen nyolc (kétszer négy) büntetőpontot is kapott volna.

