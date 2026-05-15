Sokak számára az autózás gyakorlatilag elképzelhetetlen zene nélkül, azonban ebben is túlzásba lehet esni. Ezt a saját példáján keresztül tanulta meg egy osztrák sofőr Bécsben, akit még márciusban állítottak meg a rendőrök.

A Heute nevű lapnak megszólaló férfi elárulta, először nem is tudta, miért intették ki menet közben. Hamar választ kapott kérdésére: az autójából kihallatszódó zene annyira hangos volt, hogy azt a nyugalom megzavarásának minősítették.

“A rendőr azt mondta, hogy a zene túl hangos volt, amikor elmentem mellette” – fogalmazott a férfi, hozzátéve, hogy tényleg fel volt tekerve a hangerő. Azonnal lecsavarta a felszólítás után a zenét, de ez nem volt elég ahhoz, hogy elkerülje a 165 eurós (59 ezer forintos) büntetést.

Szokatlan, hogy egy autóst a menet közben hangosan hallgatott zene miatt büntessenek. Azért viszont jóval hamarabb szórják a csekkeket a hatóságok, ha maga az autó a hangos. Franciaországban már vannak mikrofonos traffipaxok, melyekkel a zajos járműveket lehet automatikusan bírságolni: