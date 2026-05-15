Egy vérbeli tuning nem arról szól, hogy egy kicsit hangosabb, kicsit laposabb, kicsit mérgesebb legyen az autó, és Az ABT új Cupra Formentor VZ5-öse bőven túl van ezen.

A német műhely 635 lóerőt préselt ki az Audi-féle 2,5 literes, öthengeres turbómotorból. Ez az a blokk, amelyet az autórajongók nemcsak az ereje, hanem a jellegzetes, nyers, kissé ralis hangja miatt is szeretnek.

A gyári VZ5 sem visszafogott: 390 lóerőt és 480 Nm nyomatékot tud a 2,5 literes TSI öthengeressel, hétfokozatú DSG-váltóval és összkerékhajtással.

Ehhez képest az ABT Formentor VZ5 635 már egészen más dimenzió: 467 kW, azaz 635 lóerő és 700 Nm nyomaték a teljesítménye.

11 fotó

A számok azért ütnek igazán nagyot, mert az eredeti Lamborghini Huracán LP 610-4 5,2 literes szívó V10-ese 610 lóerőt és 560 Nm-t tudott. Vagyis puszta teljesítményben ez a Cupra-crossover már erősebb, mint az a Lamborghini, amely 2014-ben a Gallardo utódjaként új korszakot nyitott Sant’Agata Bolognesében. Persze ettől még nem lesz belőle középmotoros szupersportautó: a Huracán 3,2 másodperc alatt gyorsult 100 km/órára, végsebessége pedig 325 km/óra felett van, míg az ABT a Formentor esetében egyelőre “csak” a 300 km/órás csúcssebességet adtak meg.

A teljesítménynövelés nem egy sima chiptuning

Az ABT új turbófeltöltőt, nagyobb teljesítményű intercoolert, átdolgozott motorvezérlést és egy különleges víz-etanol befecskendező rendszert is beépített. Utóbbit IWI-nek hívják, az Indirect Water/Ethanol Injection rövidítéseként. A rendszer a fojtószelep előtti szakaszba fecskendez, ezzel hűti a beszívott levegőt, növeli az oxigéntartalmat, és segít abban, hogy a motor nagy terhelésnél is stabilan hozza a brutális teljesítményt.

A Formentor VZ5 635 állítható sportfutóművet kapott, külön szabályozható nyomó- és húzófokozati csillapítással, valamint sport stabilizátorokat. A hangolásnál a versenypályás használat is szempont volt, de a német műhely azt állítja, hogy az autó nem lesz használhatatlanul kemény hétköznapi autózás során sem.

Az utastérben található “1 of 30” jelölés arra utal, hogy nem egy katalógusból összekattintgatott csomagról van szó. Mindössze 30 darab készül belőle, az ABT 130 éves jubileumának részeként, és az autókat a Cupra hivatalos hálózatán keresztül értékesítik Németországban, Ausztriában és Svájcban. Az árat egyelőre nem közölték.

A történetben talán nem is az a legérdekesebb, hogy a Cupra papíron lenyom egy régebbi Lamborghinit. Sokkal inkább az, hogy ez a Formentor egy korszak végének hangos, benzinszagú emlékműve. Az öthengeres Audi-motor különleges karaktere egyre ritkább kincs az egyre szigorúbb emissziós szabályok és az elektromos átállás korában. A Cupra saját közlése is úgy fogalmaz a VZ5-ről, mint egy modern belső égésű ikonról az elektromos átmenet előtt.