Ismerjük már és szeretjük is az Audi nyers öthengeresét, de erre talán a legkevésbé számítottunk volna. Már arra, hogy a hangolását lehet ennyire szenvedélyesre is faragni, mert a spanyol sportrészlegnél nem maradhat ki az érzelem. Indításkor csöndes, selymes, de ahogy végigzongorázzuk a vezetési módokat (Comfort, Sport, Drift, Individual, Offroad) és eljutunk a Cupráig, feldobja az alapjáratot 1000-re és nyitja kipufogó addig zárt szelepét, innen kezdődik a tűzijáték.

Egy öthengeresnek mindig jellegzetesen nyers a hangja és ez az erőszakosság itt is tökéletesen hallható és érezhető. Bizsereg tőle az egész autó, ahogy leforog 7000-ig és ha van is hanggenerátor, teljesen elnyomja a motor dühös szeletelése. Megvan a vas érzet végre egy ilyen autóban is és ez nagyon pozitív.

390 lóerő nem varázsol versenyautót egy ilyen crossoverből, de arra már tökéletesen elég, hogy kanyarból erővel tolja kifelé és ezzel ne érezzük kevésnek. Ebbe képes beleszólni a menetstabilizátor, a padlógázt jól érezhető késéssel értelmezi csak, ha binárisan kezeljük a gázpedált inkább visszaveszi az erőt. A fokozatos gázadásokat viszont jól kezeli, ha kanyarból kifelé nem ökör módjára akarjuk tolni, hanem érzéssel adjuk a gázt, harmonikus gyorsítással díjazza a képességeinket.

Alig van oldaldőlése, tempós kanyarban sem borul a karosszéria és mivel crossoverhez képest alacsonyan ülünk, az érzés is egészen természetes. A futómű kemény, amikor kell, annyira, hogy versenypályán sem tölt el rettegés amiatt, hogy leborulunk a pályáról, sőt, mintha ezt ide tervezték volna. A másik oldala viszont a közúti teljesen kulturált közlekedés. Ehhez nyilván hozzátesznek a tükörsima spanyol szerpentinek is, de ennyire selymes és komfortos rugózás régen járt együtt ennyire feszes beállítással.

Sokat elárul az, amikor egy gyártó versenypályán is hajlandó megmutatni egy autó képességeit és a VZ5-ökkel nem csak gurulgattunk a felvezetőautó mögött. A Castelloli Parcmotor vonalvezetése tökéletesen passzolt a Formentorhoz. A szintkülönbségek, a hosszú emelkedő kanyarok azt gondolnánk, hogy elgáncsolnak egy ilyen hétköznapinak tűnő crossovert, de szerencsére a VZ5 technikája még akár erre is jó. Mikel Azcona mögött autózva azt hiszem kifacsartuk a VZ5-ből, amit lehetett és a tökéletes íveken követve a WTCR versenyautót sem erőből sem tapadásból nem volt kevés.

Rendesen meghajtottuk az öthengeres motort, ami erőből úgy tolta fel a meredek pályaszakaszokon is a Formentort, mintha az egy nagyon természetes dolog lenne. A motorral nincs is gond, a váltón érezni sokszor, hogy a rátermettsége nem éri utol az öthengerest. Nem rossz a hangolása, de többször váltott indokolatlanul fokozatot fölfelé, amikor még engedhette volna forogni a motort. Erre való a kézi kapcsolás, amihez Cupra módban kapunk váltásjelzőt is és tiltásig engedi forogni a motort.

Magyarok és a Cupra Egy magyar versenycsapat írt történelmet a Cuprával karöltve 2021 júniusában. Elstartolt a Pure ETCR versenysorozat, melyben az egyik első résztvevő csapat Zengő Zoltáné, akinek pilotái között ott van Nagy Dániel, Mattias Eckström, Jordi Gené és Mikel Azcona is. Azcona nyerte az első megrendezett futamot, amivel a versenysorozat és a Cupra márka történelmében is fontos szerepet tölt be. A 25 éves Azcona mögött volt szerencsénk autózni, aki bár egyelőre jobban érzi magát a benzines Cupra versenyautó volánja mögött, elárulta, hogy az elektromos versenyautó egyenesben szinte állva hagyja az „elavult” technikát. A Zengő Motorsport pilótájaként egy olyan versenysportban sikerült első helyet szereznie egy teljesen új technikával, ami a márka jövőjének megalapozásaként is szolgál. Nem titok, hogy a Cupra, bár sportautó márka szeretne lenni, az elektromos autók felé tart a jövője. Azzal, hogy a versenysportban is szerepelnek, méghozzá nem is csak egy szakágban, reményt ad, hogy az utcai elektromos autók sem lesznek sótlan modellek.

Már az első Cupra modellekhez is elérhető volt a nagyteljesítményű fékrendszer, de a Formentor VZ5-höz nem a Brembótól, hanem az Akebonótól vásároltak alkatrészeket. Ez érezhetően jobb választás, míg a rendezvény ideje alatt a szintén próbált Leonokban már közúton is el tudtak melegedni a fékek, addig a VZ5-ön a folyamatos versenypályázást is tökéletesen bírták. Pontosan adagolható, annak ellenére nincs furcsa érzet rajta, hogy elektronikus a rásegítés sőt, sokkal biztosabb a fékezés akkor is, ha már az ABS dolgozik. Harmonikusan vezethető a pontos és gyors kormányzással együtt, kevés versenypályás tapasztalattal is nagyon hamar össze lehet szokni a VZ5-tel.

Tud driftelni is!

Vezetési módjai között feltűnhetett a Drift mód, ami pontosan arra való, amire gondolnánk. Tökölön nem ezzel fogjuk a legnagyobb szögeket menni, de arra egy pillanatig nem gondolnánk, mire képes. Így még az Audi sem használta ki ennek a motornak az erejét, mert a Cupra csinált a VZ5-ből egy precíz célgépet és egy öncélú játékautót is egyben. Speciális programot írtak a két elektronikusan vezérelt hidraulikus kuplunggal működő hátsó differenciálműnek, amitől őrült dolgokra képes a VZ5.

Padlógázra kirúgja maga alól az ívkülső hátsó kereket, amit alapesetben épp hogy el kéne kerülni, ha biztonságosan akarunk autózni. A nyomaték jelentős részét küldi erre az egy kerékre, aztán ahogy elérjük a minél nagyobb kormányszöget, úgy osztja el egyenletesen a két hátsó kerék között. Ezzel a VZ5-öt simán érezni olyannak, mint egy régi Lancer Evo, vagy Subaru Impreza. Úgy megy el a hátulja, mintha nem lenne holnap.

És ez csak az első pár méter, mert érzéssel és némi tapasztalattal tökéletesen visszahozató, vagy éppen tartható az ív. Egy kibójázott pályán gyakoroltuk a VZ5 irányítását és az első tökéletesen lefűzött három kanyar után teljes döbbenettel néztem az instruktoromra és kérdeztem meg tőle, hogy ez teljesen komoly, amit ez az autó csinál? Az első padlógázas kitörést követően visszavett gázra tökéletesen átterhel, félgázra megtartja a következő ívet, aztán hinta át a következő bójasor mögé és egyenesen ki a pályáról.

Fogalmam sincs, hogy a vevőknek mennyire lesz selling point egy ilyen közúton nem használható fícsör és ki lesz az, akinek bármikor is eszébe jut ilyen játékkal lekoptatni a drága Bridgestone-okat róla, de ezen a ponton kicsit megingott a bizalmam a modern autógyártásban. Méghozzá pozitívan. Mert a Formentor VZ5 technikailag most az egyetlen olyan Volkswagen csoportos autó, ami közel kerülhet egy vezetni valóban szerető és tudó sofőr szívéhez. Őszintén nehéz hová tenni, hogy a Volkswagen csoporttól hogyan kerülhet ki ennyire szenvedélyes autó.

Hangélményben kevés a játék. Míg a négyhengeres Cuprákban nevetségesen búgó hanggenerátor zavarja meg az élményt, addig az öthengeres VZ5 motorhangja szinte mindent elnyom, amikor megpróbáljuk kiautózni. Ez egy vadállat, de ha mégis csak közlekednénk vele, akkor meglepően kellemes jelenség tud lenni. Ebben a konfigurációban a hétfokozatú DSG váltó is jól veszi a lapot, Comfort módban is okosan vált, a kormányzás lágy, de pontos, a motor alacsony fordulaton kulturált és az egész autóból egy elég könnyedén használható crossover lesz. Ha nem tudnám, mit művelt a bóják között alig egy órával korábban azt hinném, megint egy túl steril autót hozott össze a Volkswagen csoport.