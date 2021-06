Szép kárpitok, kellemes anyagok keltenek jó minőségérzetet. A műszerfal központi eleme 10,0 hüvelykes érintőképernyő, amit a tesztautóban 12-es váltott extraként. Az óracsoport digitális. A 10,25-ös képátlójú műszeregység nagyon sokféle megjelenítést kínál az egészen minimalistától a nagy térképesen át a középső fordulatszámmérővel uraltig.

Erősen idegesítő a hőmérséklet-szabályozás csúszkája, mert ezen a felületen nehezebb fél- vagy egyfokos változást megadni, mint egy tekerhető vagy nyomkodható, valódi kapcsolóval. De az igazi baj nem is ez, hanem a sötétben hiányzó megvilágítás, amivel együtt már veszélyes mértékben elvonja a figyelmet a vezetéstől egy alapfunkció használata. Játékból megpróbálkozhattok a hangvezérléssel, hátha.

Ahhoz képest, hogy ez egy mennyire dizájnközpontú autó, kellemes meglepetés volt a 420 literes, 1475 literre bővíthető csomagtér. Sok japán autómárkának illene átvennie a 40:20:40-es támlaosztást vagy legalább egy síalagutat, ami itt adott, így a két szélső ülés között előretolható a sízsák vagy a cserépléc.

Rendben van a hátsó lábtér is, magasabb utasok is elférnek hátul. Szülőknek fontos lehet, hogy a Cupra Formentorhoz is rendelhető hátsó oldallégzsák, ami sok autónál hiányzik az opciós listájáról. A légkondicionálás a fotózott autóban hátul is külön szabályozható volt, ami hasonló öröm, mint a levegőkilépők megléte.