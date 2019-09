Belseje ugyanazt a komor hangulatot hozza, mint a külseje, berendezése pedig néhány apróságtól eltekintve ugyanaz, mint amilyennel a normál Ateca-ban is találkozni. Csupán a kormány belseje kapott karbonmintás borítást, az ülések oldalán is feltűnik a karbonminta és rézszínű díszöltések futnak végig az Alcantara betétekkel feldobott ülésének és a kellemes fogású, vastag kormányának díszvarrásain. Ennyi. A többi szinte kapcsolóra pont ugyanaz, mint a mezei Atecában, vagy ha kicsit messzebbről nézzük, akkor az összes VW konszern által gyártott modellben. Nagy egyediség az emblémán kívül belül sincs.

Műszerfala egyetlen nagy monitor, amin többféle elrendezésű és tartalmú adathalmazt nézhet a vezető. Sajnos pont a legérdekesebbeknél fordul elő, hogy a sarokba, vagy máshova eldugott mezőben kéne megtalálni a pillanatnyi sebességet, vagy egyéb fontos adatot. Kicsit arrébb pedig egy másik monitor jön, a könnyen, logikusan kezelhető fedélzeti rendszerrel, ami képes a telefon képernyőjét is tükrözni, illetve a telefonon futó navigációs program adatait is megmutatja. Van pár modellspecifikus trükkje is, amelyek főleg a száguldáshoz kapcsolódnak.

Ha türelmesen vársz, előbb utóbb végignézheted az összes műszerfalat:

Kompakt méretéhez mérten négy felnőtt kényelmesen elfér benne, üléspozíciója kényelmes, temérdek USB töltőpontot találni a kabinban a mindig éhes elektromos eszközöknek, és a nagyméretű üvegtető a komor, sötét belsőbe is képes egy kis fényt, frissességet csempészni.

Csomagtartója az összkerék-hajtás miatt valamivel kisebb, mint az elsőkerék-hajtású változaté, de a 485 literes tér jól használható, vannak hátul mélyebb rekeszek, van mire akasztani a szatyrokat, két darabban, akár a csomagtartóban található fülekkel is ledönthetőek a hátsó üléstámlák, amik sajnos nem adnak teljesen sík felületet. Akad még apró ajtó a síléceknek, hosszabb cuccoknak, de sajnos pótkerék nincs, csak gumis barkács kezdőkészlet.