Ilyen az emberek egy része: magasan akar ülni egy SUV-ban, amiből aztán szeretne egy sportosabbnak látszó autót, ezért a gyár leülteti a kedvükért és a maximális csomagtér-kapacitást nem kímélve lejtősebbre veszik a tetővonalat is. Kész is van a crossover, a különféle autókategóriák közé illesztett autó.

Ezen lehetne élcelődni, de minek? Felesleges végtelenített Excel-táblákkal igazolni az autóvásárlók preferenciáinak változását. Aki körülnéz az utcán, statisztikai adatsorok nélkül is láthatja a különféle látványterepjárók térnyerését. És mi lehet menőbb egy SUV-nál, ha nem egy sportosabbra rajzolt SUV lendületesebb tetőívvel, kupés vonásokkal? A Toyota tarol a C-HR-rel, az X6-ot a világra szabadító BMW sikerét látva a konkurensek is léptek, kirajzott a Mercedes GLE Coupé, az Audi Q8, a Porsche Cayenne Coupé és valami hasonló történik a kisebb autók között is.

Prémium crossover, először Magyarországról

Ősztől Magyarországon kezdődik az Audi Q3 Sportback sorozatgyártása. Győrnek és az országnak is jó, hogy a Q3 mellett egy másik szabadidő-autó is itt készül, így az egyre kevesebb vásárlót vonzó TT-k és az A3 limuzin mellet a legkeresettebb modellek gyártása stabilitást teremt a járműgyártásban.