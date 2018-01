Talán én vagyok lassú felfogású, de sosem értettem, hogy a kocsijukban lévő benzintől és gázolajtól nem félő reszkető emberek miért tartanak a gázzal is működő autóktól? A távolságtartás sokszor több is idegenkedésnél, legyen szó akár autógázt, tehát LPG-t, akár sűrített földgázt, azaz CNG-t elégető autóról.

Szokatlan volt az elegáns új Audi a frissen megnyitott gázkúton. Többnyire idősen behozott használt autók tulajdonosai spórolnak a CNG-vel

Tulajdonképpen felesleges is a kombiságot hangsúlyozni, mert lépcsőshátú éppúgy nincs a gyári földgázüzemű verzióból, ahogy összkerékhajtású sem. Az Audi három modellt kínál g-tron néven: az A3-ben 110 lóerős 1,4-es, az A5 Sportbackben és az A4 Avantban kétliteres, 170 lóerős turbós négyhengeres van. Utóbbi motor fejlesztésében a győri Audi munkatársaié volt a vezető szerep, ami szép példa arra, hogy egy autóipari nagyhatalom a gyártás mellett valódi járműfejlesztési feladatokat is rábíz hazai leányvállalatára.

Mi is az a CNG? A CNG jármű-üzemanyag, a Compressed Natural Gas (magyarul sűrített földgáz) kifejezés rövidítése. Ez ugyanaz a gáz, ami otthon jön a tűzhelybe a vezetékből, csak az autókban 200-250 barra sűrítve tankoljuk és tároljuk. Nem keverendő össze a másik autógázzal, az LPG-vel, ami olajipari finomítói melléktermék, cseppfolyósított propán-bután gáz, a CNG pedig szinte tiszta metán. A metán a legegyszerűbb szénhidrogén, égése során gyakorlatilag nem keletkezik káros melléktermék, csak széndioxid és némi víz, ezért különösen hasznos lenne, ha nagyvárosokban a kormoló gázolaj helyett ezzel mennének a buszok, taxik, teherautók. a nagyobb járművek (buszok, kamionok) esetében praktikusabb LNG (cseppfolyósított földgáz) térhódítása is várható. A sűrített földgázas motor körülbelül 20 százalékkal kevesebb CO2-vel terheli a környezetet, mint egy dízel és a kibocsátott nitrogén-oxidok mennyisége is 96 százalékkal alacsonyabb. A szálló por-kibocsátás a TDI-kben mérhetőnek csak a fele. Energiasűrűsége kilogrammonként 13 kilowattórával még kicsit jobb is, mint a benziné (12 kWh/kg) és a gázolajé (11,8 kwH/kg. Eddigi cikkeink CNG témában ide kattintva olvashatóak.

Mitől g-tron az Audi A4 Avant?

A fehér Audi A4 kombiban CNG-benzin kettős üzemű motor van. A dízel-gázüzemű motorokból ismert vegyes üzemmel szemben a motor itt nem egyszerre kapja a kétféle üzemanyagot. Működik tehát sűrített földgázzal és benzinnel is, de vagy ezzel vagy azzal.

G-tronként gáztartályokkal, gázcsövekkel, szelepekkel, nyomásszabályozó reduktorral egészül ki az A4, hogy ne csak benzinnel működjék. Az összesen négy, üveg- és szénszálerősítésű műanyagból készített gázpalackban, 200 bar nyomással tárolt üzemanyagot nem lehet közvetlenül az égéstérbe engedni, tehát itt is kell reduktor. A nyomásszabályozó az irtózatos gáznyomást szelídebbre veszi, hogy a kiegészítő befecskendező szelep, üzemállapottól függően, 5-10 bar közötti nyomással a szívócsőbe engedje a gázt.

Közvetlen benzinbefecskendezéses motorokat gázüzemben használni semmi jóval nem kecsegtet, mert eléghetnek a tartósan használaton kívüli benzininjektorok. Erre itt az injektort fedő nemesacél védőhüvely a megoldás, ami baj nélkül hevülhet 400 Celsius-fokig. A direktbefecskendezés csak a benzinre vonatozik, az elsődlegesen használt földgázt szívócső-befecskendezéssel adagolja a motorvezérlés.

Kettős üzemű, de főleg CNG-s

Ebben az autóban a földgázüzem a lényeg, a 95-ös tartalék, ha a sűrített földgáz kifogyna. Talán ezért hiányzik az utólag gázüzemre alakított autókban megszokott kapcsoló a két üzemmód közötti átváltáshoz. A motor is csak akkor indul be benzinnel, ha valóban tél van. 0-5 Celsius-fokos külső hőmérsékletnél a műszeregységben lévő CNG-felirat reggeli hidegindításkor is zölden világítva jelezte, hogy a tisztább égése miatt kevesebb káros anyagot termelő, kevésbé környezetkárosító üzemanyaggal jár a motor.

Viszont épp a hidegindítások esetleges benzinigénye miatt biztosítani kell, hogy sose fogyjon ki teljesen a benzintank. Mivel a sima 95-ös pár hónap alatt megbuggyanhat, a széteső alapüzemanyag helyett ésszerűbb lehet prémium benzinnel vagy legalább a jobbik 95-össel tankolni az autó, ha csak gázzal jár a tulaj.

Hogy megy a tankolás?

Magyarországon földgázt, az LPG-hez hasonlóan, csak erre felkent töltőállomás-kezelő tankolhat, szemben a nyugat-európai gyakorlattal, ahol a tulaj is megtöltheti a CNG-gáztartályokat. A csatlakozó felillesztését követően a tankolás tovább tart, mint benzinből, főleg az utolsó grammok másznak át lassan a palackokba de a folyamat nem vészesen időigényes és nem lesz büdös a kezünk sem. Olyan óradíja csak kevés ügyvédnek, tanácsadónak és nőgyógyásznak van, hogy ne érje meg a gázüzemmel megtakarítható összegért kicsit több időt tölteni tankolással.

Mivel a gázkutak egy része nincs szimbiózisban a CNG-töltőpontot befogadó töltőállomással, ezeken a helyeken ne számítsunk a nemzetközi olajtársaságok üzemanyagkártyáinak elfogadására és fizetni sem a nagy épületben kell, hanem egy kisebb konténerben. Viszont a kisebb és olcsóbb LPG-kutak gyakorlatával szemben nem gond bankkártyával fizetni. Könnyen feldolgozható, de a benzint és a földgázt is tankolóknak ott is kétszeri sorban állást követően kell fizetniük, ahol egy kasszában megoldható a dolog, mert a földgázas kútfejen nem tudunk a gázpisztoly kicsattanása után benzint is vételezni.

Tényleg olcsóbb, mint benzinnel vagy gázolajjal?

Tekintve, hogy a földgáz fűtőértéke nem állandó, a különbség nemcsak a hatótávolságban és az üzemanyag árazásában köszön vissza. Az autó minden tankolás után ellenőrzi a földgáz metántartalmát és az üzemanyag minőségéhez igazítja a keverékképzést. Ezt is csak a kezelési útmutatóból tudom, mert a lágyan, a csekély töltőnyomású, kevéssé hajtott turbómotorok rugalmasságával és nyugalmával húzó négyhengeresen semmilyen változást nem lehetett észrevenni a tankolásokat követően. Vajpuhán jár, hangja tompa, nem szép, de nagyon visszafogott.

Városi és autóúti forgalomban, nem spórolva, 6,7 kg földgáz fogyott 100 kilométeren. Gázolajból ennek költsége 6,3 literrel lenne egyenértékű, de hasonló üzemben az Euro 6-os dízel fogyasztása magasabb volna. A számítógép nagy átlagként 5,9 kg/100 kilométert számolt, ami kiváló érték, 2036 forintba kerül 100 kilométer megtételére. Ehhez benzinből 5,6, gázolajból 5,5 litert kéne ennie az autónak.

Nagyot sűrít a CNG-s győri motor

A dízeleket megszégyenítő fogyasztást részben azzal sikerült elérni, hogy a motorvezérlés kihasználja a sűrített földgáz sokkal kedvezőbb kopogástűrését. A benzin 95-102-es értékénél sokkal magasabb, 120-as oktánszámú földgázzal növelhető volt a sűrítés. A kétliteres benzines kompressziója 11,6:1 arányú, a g-troné 12,6 az 1-hez. Amikor kifogy a 19 kilogrammnyi CNG és muszáj benzinnel menni, a motorvezérlés kompenzálja a kevésbé összenyomható, a szabályozatlan öngyulladásra hajlamosabb benzin kisebb kopogástűrését.

De nem minden játék és mese, a magasabb hőmérsékleten elégő és a benzinénél rosszabb kenési tulajdonságú földgáz miatt a sima benzineshez képest módosított dugattyútető, eltérő ötvözetű dugattyúgyűrűk és dugattyúk növelik a költségeket. Más a szelepülékek anyaga és keményebbek a szelepvezetők is, állítólag összesen 29 konstrukciós módosításra volt szükség a g-tron motorján.

Földgáz, szélből, vízből és szén-dioxidból Csupán az autón szereplő feliratokat látva kiadós öngólnak tűnik 80 százalékkal csökkentett szén-dioxid-emissziót harsogni az Audi A4 g-tron kapcsán. Elsőre ez a szám sem a 190 lóerős benzines 119-135 grammjához képest nem jön ki, sem a g-tron két üzemmódját összevetve, mert CO2-kibocsátása CNG-vel 102-117 g/km, benzinnel pedig 126-147 g/kilométer. A zöldebb működést ugyanis a szintetikus, szélenergiából előállított és itt részletesen bemutatott üzemanyagára érti az Audi. Röviden az elképzelés lényege, hogy a cég északi-tengeri szélerőműveiből érkező elektromos energiával vizet bontanak. Az így keletkezett hidrogént kiegészítik a korábban kipufogott, nyersanyagként felhasználható szén-dioxiddal és metánt állítanak elő belőle. Így készül az e-gáz, amit a meglévő gázhálózatba is be lehet vezetni. A 80 százalékos emissziócsökkentés nem a kipufogóban mérhető emisszióra, hanem a well-to-wheel-elvnek megfelelően az üzemanyag előállítására is vonatkozik. Az Audi ugyanis a 2017. 03.07. 2018. május 31. között értékesített g-tron-modellek átlagos gázfogyasztásának megfelelő mennyiségben táplál vissza szintetikus földgázt az európai földgáz-ellátórendszerbe saját gyártásából. Ezzel az értékkel sem az árammix összetétele, illetve az akkumulátorok előállításának energiaigénye, újrahasznosításuk hatása miatt összetett környezeti hatású elektromos autókkal, a benzint vagy gázolajat égető hibridekkel is bőven versenyképes lehet a belső égésű motoros autó, ha az autózás valós környezetszennyezésének visszaszorítását mérlegeljük.

Tapasztalataink alapján az Audi A4 g-tron kiváló autó, hatótávja kevés kompromisszumot igényel. Viselkedése szinte megkülönböztethetetlen a benzinesektől és a TDI-k kétes híre nélkül nyújt a dízelével simán versenyképes fogyasztást, sokkal kulturáltabb működéssel, csekélyebb zajjal és lényegesen kisebb környezetkárosítással. De hol lehet ezt és a többi CNG-s autót megtankolni Magyarországon? A helyzet egyelőre nem biztató, de folyamatosan javul, nemcsak a fővárosban és agglomerációjában.

Hol vannak ma CNG-gázkutak?

Jelenleg a Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter Egyesület (MGKKE) keresője összesen 12 nyilvános, gyorstöltésre alkalmas kompresszorral ellátott földgázkutat jelöl. Négy van Budapesten, három a fővárosi agglomerációban, egy-egy Kecskeméten, Keszthelyen, Nagykanizsán és Szegeden, az alábbi megoszlásban:

– Budapest III., Bécsi út – Shell/Blue Green Way

– Budapest X., Kőbányai út – MOL/FŐGÁZ-CNG

– Budapest XI., Budaörsi út 128-134. – MOL/FŐGÁZ-CNG

– Budapest XXIII., Ócsai út – Shell/Blue Green Way

– Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós utca 108. – Eco Smart CNG

– Kecskemét, Városföld út 92. – Olajdepo

– Keszthely, Csapás út 5. – Blue Green Way

– Miskolc, Szondy György u 18. – MVK

– Nagykanizsa, Kalmár utca 5. – Blue Green Way

– Nagytarcsa, Naplás út 1. – Blue Green Way

– Szeged, Pulcz utca 44. – Iris Energy Kft

– Szigetszentmiklós, Kántor utca 4-6. – Iris Energy Kft

Hol lesznek CNG és LNG földgáz-töltőállomások?

Ha minden a tervek szerint alakul, 2020-ra kereken 40 nyilvános földgáz-töltőállomás szolgálja majd hazánkban a kevésbé környezetszennyező autózást. Ez a kutak számának megháromszorozását jelenti. A bejelentett fejlesztésekkel a sporadikusan elszórt kutakból legalább egy szerény kúthálózat kialakul majd, ami a földgázas autózás elterjedésének döntő lökést adhat.

Idén a tervek szerint idén várhatóan kilenc földgázkút nyílik meg. Azt a hármat, ahol kizárólag sűrített földgázt tankolhatunk, a Blue Green Way Kft. üzemelteti. A tervezett helyszínek:

– Budapest, Könyves Kálmán körút

– Nagytétény

– Siófok

Még 2018-ban bővülhet a magyarországi földgázas töltőállomás-hálózat hat ponttal, ahol nem csak CNG-t, hanem LNG-t, azaz a nehéz haszonjárművek és buszok üzemanyagaként szolgáló, cseppfolyósított földgázt is lehet majd tankolni. Az utóbbi üzemanyag a cikkben szereplő autóba sem tölthető, ezt elég határozottan leszögezi a gyár a kezelési kézikönyvben. A gyorsforgalmi úthálózat mentén várhatóan ebben az évben megnyitó CNG/LNG tankolására alkalmas kutakat a Pannon Fuel Kft. fogja üzemeltetni:

– M0 – Szigetszentmiklós

– M1 – Győr-Töltéstava

– M3 – Hejőpapi

– M4 – Szolnok

– M5 – Kecskemét-Lajosmizse

– M7 – Székesfehérvár

Nyugat felé utazva könnyebben megoldható a CNG-tankolás. Csehországban mintegy 150, Ausztriában 170, Németországban 900 földgázkút működik. Talán közeledik a kor, amikor az üzemanyag adókedvezményéből fakadóan olcsó és összetétele miatt tisztán elégő földgáz itthon is teret nyer. Van pár jó példa az A4 g-tronon kívül, köztük a FIAT 500L, az Opel Zafira és a Combo.