Márciusban a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adat szerint 10,6 százalékkal, naptárhatástól (és húsvéthatástól) megtisztítva 8,2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az átlagot messze felülmúlták az autósok, ugyanis

az üzemanyag-kiskereskedelemben 20,6 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A háttérben a védett üzemanyagárak bevezetése állhat, mely összecseng azzal, amit a 444 is kiemelt: a benzinkutak forgalma a legutóbbi ársapka bevezetésekor, 2022 végén lőtt ki hasonló dinamikával. Az üzemanyagtöltő állomások egyébként az országos kiskereskedelmi forgalom 16 százalékát adták.

Az autósok nem csak üzemanyagra költöttek nagyobb mértékben: a kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek nyers volumene is 22 százalékkal nőtt.

2026-ban egyébként végig többet költöttek a magyar benzinkutakon az emberek, mint egy évvel korábban. Januárban 5,7, februárban 6,4 százalékkal nőtt az értékesítés volumene, az első három hónap növekedésének átlaga pedig 11,2 százalék a márciusi berobbanásnak köszönhetően.