Christian Dickert 2026. május 1-jétől tölti be a Mercedes‑Benz Manufacturing Hungary Kft. gyárigazgatói és ügyvezetői (CEO) pozícióját – adta hírül a márka. A gépészmérnök végzettségű szakember 2011 óta dolgozik a Mercedes‑Benznél. Pályafutása során széles körű vezetői tapasztalatot szerzett a sindelfingeni és a brémai gyár különböző területein. Többek között a Mercedes Operations „Működési kiválóság és fenntarthatóság” területét vezette, valamint a sindelfingeni – például a Factory 56-ban készülő – felsőkategóriás modellek összeszereléséért felelős egységeket irányította.

Legutóbb a „Gyártási rendszer és hálózatirányítás” területért felelt, ahol aktívan előmozdította a karosszériaüzemek globális egységesítését, és folyamatosan fejlesztette a Mercedes‑Benz gyártási rendszerét. A különböző járműtípusok sorozatgyártásában szerzett széles körű tapasztalatának, erős vezetői kompetenciáinak, valamint a hatékony gyártási folyamatok iránti elkötelezettségének köszönhetően Christian Dickert kiválóan felkészült új feladatára.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy átvehetem a kecskeméti gyár vezetését, különös tekintettel annak egyre növekvő szerepére a Mercedes‑Benz globális gyártási hálózatában. Örömmel tekintek az együttműködés elé a kecskeméti csapattal, valamint az előttünk álló új termékbevezetésekre – Made in Kecskemét” – nyilatkozta a kecskeméti Mercedes‑Benz gyár termelési vezetője és ügyvezetője.

Christian Dickert ezzel hivatalosan is átveszi az irányítást Jens Bühlertől, aki 2024 januárjától 2026 áprilisáig vezette a kecskeméti gyárat. Ahogyan arról korábban már tájékoztattunk, Jens Bühler a Beijing Benz Automotive Co. Ltd. ügyvezetői pozícióját veszi át. Többéves tapasztalatával és kiemelkedő vezetői munkájával az elmúlt időszakban jelentős mértékben hozzájárult a magyarországi Mercedes‑Benz Gyár sikereihez.

A változás természetesen nem befolyásolja azt, milyen autók gördülnek ki a kecskeméti gyár kapuján. A legújabb magyar Mercedest, a GLB-t már a hazai utakon is kipróbáltuk: