Az elmúlt években jelentősen megnőtt és fejlődött a Mercedes-Benz kecskeméti gyára. Nemcsak kapacitásbővítés történt, hanem technológiai átalakítás is. A CLA gyártása máshova került, de érkezett más modell a helyére.

Új autó, új üzem

Elindult a GLB gyártása 2026 januárjában. A típus egyszer lép a korábbi belső égésű motorral szerelt GLB és az elektromos-hajtású EQB helyére. Az elmúlt két év alatt új akkumulátorüzem is épült, ahonnan helyben összeszerelt akkumulátorok kerülhetnek az itt készülő elektromos modellekbe, így az új GLB-be is. A tisztán elektromos változat esetén a padló alá, mint a vázszerkezet része, a hibrid esetében a vezetőülés alá építenek be kisebb telepet.

Hivatalosan a napokban tartották az új Mercedes-Benz GLB hazai bemutatóját, ahol kiállítva láthattuk az elektromos és a hibrid hajtású modellt, majd előbbivel egy rövidebb próbát is tehettünk.

Elektromos és hibrid hajtással is

Az GLB három elektromos változattal érkezik: a 165 kW-os 200-as jelzésű és a 200 kW-os 250+ hátsókerék-hajtást kap, míg a 260 kW teljesítményű 350 4MATIC összkerékhajtású. Utóbbiban elöl is van egy állandó mágneses villanymotor, de az egy kuplunggal leválasztható, hogy az autó takarékosabb lehessen, amikor nincs szükség a 4×4-re. A 250+ az akár 631 km-es WLTP-hatótávval inkább hosszú távokra optimalizált, míg a 350 4MATIC 5,5 másodperces gyorsulásával a dinamikus SUV-k közé tartozik.

A hajtáslánc egyik érdekessége a kétfokozatú váltó a hátsó tengelyen, a második fokozat segít, hogy autópályán is takarékos maradhasson a GLB. Az elektromos hajtásban az energiaátvitel hatásfoka akár 93%, ami jó érték.

Az elektromos GLB-k röviden:

GLB 200 GLB 250+ GLB 350 4MATIC Rendszerteljesítmény 224 LE 272 LE 353 LE Nyomaték 335 Nm 335 Nm 515 Nm Nettó akkumulátorkapacitás 58 kW 85 kW 85 kW Max. AC-töltés 11 kW, de opcióként elérhető a 22 kW is Max. DC-töltés 200 kW 320 kW 320 kW Gyorsulás (0-100 km/óra) 8,2 mp 7,4 mp 5,5 mp Végsebesség 210 km/óra

A két erősebb modell, a nagyobb akkumulátoros verziók (85 kWh) 800 voltos architektúrát használnak, ami a gyakorlatban is látványos: megfelelő DC-töltőn akár 10 perc alatt kb. 260 km-nyi hatótáv tölthető vissza. Váltakozó áramon pedig akár 22 kW-tal tölthetők a modellek.

A hibrid GLB-k alapja 1,5 literes, Miller-ciklussal üzemelő négyhengeres benzinmotor, 136, 163 vagy 190 lóerővel, amelyet a nyolcfokozatú váltóba épített 22 kW-os (30 LE-s) villanymotor és 1,8 kWh-s lítiumion-akkumulátor egészít rendszerré. A két erősebbik verzió elérhető elsőkerék-hajtás mellett 4MATIC változatban is, a hátsó kerék forgatásáról kardántengely gondoskodik.

Nem Batman, hanem BatMon

Ahogy említettük, az összes hagyományos GLB modellhez a kecskeméti üzemben készülnek majd az akkumulátorok, de az AMG változatokhoz máshonnan érkezik az aksi. Nem akkumulátorgyártásról van szó Kecskemét esetében, mert ‒ mint azt a túránkon többször hangsúlyozták ‒ veszélyes vegyi anyagokkal itt nem foglalkoznak, hanem a Debrecenből érkező (valószínűleg CATL gyártmányú) kész cellákból szerelnek össze akkumulátorokat. Nikkel-mangán-kobalt alapú telepeket használnak. Pontosan számot nem tudunk, de napi több száz akkumulátor készül.

A BatMon (battery és montage) néven futó új üzem még a mai autógyártás szintjén is nagyon steril hatású, viszonylag kevés embert láttunk az üzemben, annál több robotot. Van közöttük olyan is, amelyik egy tonnát is képes mozgatni, ami nem meglepő, hiszen bár jelenleg 58 kWh-s akkumulátorokat szerelnek össze, hamarosan a nagyobb 71 kWh-s telepek is megjelennek a soron. Így 480-570 kilós akkumulátorokat is kell majd mozgatniuk.

Az itt felépült gyártósorok az úgynevezett 3-as és 4-es (2027-re épül majd egy újabb), mert az 1-es és 2-es Kamenzben (Drezda mellett), a testvérgyárban üzemel.

Mint megtudtuk, a kecskeméti összeszerelés során az akkumulátort ellátják elektronikával, megtisztítják az alsó tartórekeszeket, majd 3D-s szkennelést követően tizedmilliméteres pontossággal hőelvezető pillanatragasztóval rögzítik az elemeket. Ezt követően megtörténik a kábelezés, bekerül az égéslassító betét és felkerül a tető is.

Fontos a védelem

Kivétel nélkül minden egyes akkumulátor átesik héliumos nyomáspróbán. Azért használják ezt az elemet, mert a hélium molekulája a legkisebb.

Mit megtudtuk, az akkumulátorok rendkívül ellenállóak, a legtöbb baleset nem tehet bennük kárt. A legnagyobb kockázatot az jelenti, ha egy lándzsaszerű tárgy átszúrná, ám ilyen esetekre is rendelkeznek védelemmel. Összesen hét réteg óvja az aksit, de vannak biztonsági megoldások az elektronikában is.

Ha az üzemben, az összeszerelés során kezdene melegedni az egyik telep, abban az esetben szén-dioxiddal hűtenék. Ha ez sem elég, akkor speciális konténerbe kerül, ha ekkor sem lassul a folyamat, akkor az egész konténert egy erre létrehozott medencébe süllyesztik. Nem játék a dolog, mert ha beindul a folyamat, akkor 4200 fokon izzik, ahol az acél is elpárolog. Az meg a népi hiedelem szerint sem lenne jó.

Egy GLB 250+ modellt vittünk el rövid körre a bemutatón. Ami a kb. egy óra alatt kiderült, hogy kiemelkedően jó minőséget sugároz az autó. Az általunk próbált darabban Alcantara-bőr kombinációjú belső szerepelt, a nemes anyagokból még az ajtózsebekre is jutott. Sportülései a szabadidő-autó jelleg ellenére alacsonyra engedhetőek és gyors kanyarban is nagyon jól tartanak.

A 272 lóerős motorral szerelt modell rendkívül vehemensen lódul meg a gázpedál lenyomására induláskor, de néhány másodperc után visszafogottabb erőleadásra vált. Így sem válik lustává, de van kontraszt. Jár a piros pont azért, mert nem spórolták el a kormányról a rekuperációt állító füleket, amelyekkel azt állíthatjuk, hogy mennyire is lassítson villanymotorral az autó.

Kormánya sportos kialakítású, nemcsak a méretét, formázását és lyuggatott borítását tekintve, hanem a függőleges beépítés miatt is. Kicsit talán lehetne nagyobb ellenállása, de a visszajelzései és direktsége egészen jó.

Futóműve parádés. Miközben lazán simítja ki az úthibákat, kanyarban feszesen tartja az egyébként betonkockának érződő kasztnit. Nemcsak a hajtáslánc miatt csendes az autó, de a zajszigetelése is kiváló, gyakorlatilag kizárja a külső világ zajait. Kanyarban érdemes csínján bánni a határok feszegetésével, mert a futómű és a motorerő ügyesen eltünteti az autó valós tömegét, így viszont hirtelen történik meg a tapadásvesztés a kerekeknél.

Bár a GLB a CLA-val azonos platformra épül, tengelytávolsága hat centivel hosszabb, így nemcsak öt, de hét üléssel is elérhető. Előbbinél 540, utóbbinál 480 liter a csomagtartó mérete. Az autó orrában 127 literes frunk növeli kapacitást. Az általunk próbált ötszemélyes modellben kifejezetten tágas hely jut a felnőtteknek a második üléssorban is.

Digitális fronton az új MB.OS rendszer fogja össze az autót, folyamatos online frissítésekkel. Az MBUX kezelése egyszerűbb, okostelefonos logikát követ, a hangvezérlés pedig már összetettebb, kontextus alapú párbeszédekre is képes, miután többféle mesterséges intelligenciát is bevet. A villanyautókban a navigáció kifejezetten elektromos használatra optimalizált, a töltéseket is belekalkulálja az útvonalba.

Biztonságban és komfortban is hozza a prémiumszintet: komplex légzsákrendszer, PRE-SAFE funkciók és fejlett akkumulátorbiztonság dolgozik a háttérben. A hőszivattyús klímarendszer pedig hidegben is hatékony, így kevésbé esik vissza a hatótáv téli használatnál.

