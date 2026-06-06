Szerda délután a spanyolországi Martorellben működő üzemben legördült az első Volkswagen ID. Polo és Cupra Raval a gyártósorról. A nemzetközi sajtóeseményen, amelyen a Vezess egyedüli hazai médiumként lehetett jelen, egy kerekasztal-beszélgetésen Oliver Blume, a Volkswagen Csoport vezérigazgatója osztotta meg elképzeléseit az elektromobilitással kapcsolatban.

Bevezetőjében a konszern első embere nem felejtette el ismertetni a legfrissebb sikereket. “Tavaly, 66 százalékos növekedésre tettünk szert az elektromos autók szegmensében az Európai Unióban. Ennek köszönhetően jelenleg mintegy 27 százalékos piaci részesedéssel piacvezetők vagyunk. Az is beszédes adat, hogy a Top 10 elektromos gépjármű modell közül öt a Volkswagen Csoport gyártmánya. A siker mozgatórugói között olyan modellek említhetők, mint a Škoda Elroq, az Audi A6 e-tron, vagy a Volkswagen Transporter”– hangsúlyozta Blume.

Fenntartható-e ez a pálya a Volkswagen számára? A cégcsoport első embere szerint folytatni kell az elérhető áru elektromos modellek kínálatának szélesítését. Meglátása szerint az észak-európai, valamint a dél-európai piac is fejlődés előtt áll az elektromobilitás terén. Ebből pedig a Volkswagen Csoport is ki szeretné venni a részét. Nem terveznek tehát változtatni az eddigi irányon, vagy stratégián. Több okból sem.

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Kína vs Európa?

A kerekasztal-beszélgetés egyik központi kérdése volt a kínai személyautók európai térnyerése. Fontos ugyanakkor hozzátenni, hogy a VW 40 éve gyárt autókat Kínában, sőt magának a csoportnak legalább 30 gyára működik az ázsiai országban. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy Kína adja a Volkswagen Csoport globális termelésének jelentős részét. Felmerült kérdésként, hogy mennyire tartja fontosnak Oliver Blume az európai piacvédelem fontosságát a kínai gyártókkal szemben?

“Én nem beszélnék piaci védelemről, vagy protekcionizmusról ezen a téren. Inkább a közös európai érdekeket hangsúlyoznám. Alapvetően azt gondolom, hogy mindenkit, aki üzletet szeretne csinálni, szívesen látunk, hogy itt (Európai Unióban – a szerk) fektessen be. Ez egy többlépcsős folyamat. Kezdődhet valamilyen pénzügyi befektetéssel, de a második szint az európai tervezőközpont létrehozása, az európai tervezés támogatása és megvalósítása kell, hogy legyen. A harmadik lépcső pedig a főbb alkatrészek európai előállítását jelentheti egy kívülről érkező befektető esetében” – hangsúlyozta a Volkswagen Csoport vezérigazgatója.

Kiemelte, hogy a Volkswagen Csoportnak a világ más részein is hasonló elvárásokkal, kritériumokkal kell szembenéznie. Fontosnak tartja viszont, hogy a vásárlók kegyeiért mindig és mindenhol egyforma feltételekkel kelljen versenyezniük az autógyártóknak. “Miben lehet erős Európa? A válasz egyértelmű: a teljes autóipari értéklánc szempontjából kritikus, stratégiai fontosságú technológiák fejlesztésében és előállításában” – tette hozzá Oliver Blume.

A Volkswagen vezér úgy látja, hogy egészséges versenyre mindig szükség van. Amikor valaki kiváló versenytársakkal van körülvéve, akkor az a piac minden szereplőjét arra sarkhallhatja, hogy jobbá váljon, csak úgy mint a sportban. “A verseny vezérli az innovációkat és végső soron ez az, ami a vásárlók érdekeit szolgálja. Három évvel ezelőtt radikálisan megváltoztattuk a stratégiánkat Kínában és azt mondtuk, hogy nem lehet kifogás arra vonatkozóan, hogy ne tudjunk ugyanazon a költségszinten autókat előállítani Kínában, mint a helyi autógyártók. Azóta nemcsak, hogy sikerült ezt megvalósítani, de képesek vagyunk ugyanazt a technológiai színvonalat nyújtani helyben, mint amit a kínai gyártók” – hívta fel a figyelmet Volkswagen Csoport vezérigazgatója.

Hozzátette: amikor a kínai autógyártók Európába jönnek, akkor sem lehet kifogás az európai autógyártók számára az autók előállításának költség szintje. Az európai gyártóknak is tudniuk kell olyan költségszinten autókat előállítani, mint a kínai versenytársaknak.

Gyártásindítás fontos emberekkel Illusztris vendégekkel kezdődött el a Cupra Raval és az ID.Polo szériagyártása a Barcelonától nem messze található Martorelliben. A gyártás megkezdésének tiszteletére rendezett ünnepségen részt vett Pedro Sánchez, Spanyolország miniszterelnöke, Oliver Blume, a Volkswagen Csoport vezérigazgatója, valamint Thomas Schäfer, a Volkswagen AG igazgatótanácsának tagja, a Core márkacsoport vezetője, a Volkswagen márka vezérigazgatója, egyben a Seat & Cupra felügyelőbizottságának elnöke, és Markus Haupt, a Seat & Cupra vezérigazgatója. A mintegy 3 milliárd euró értékű fejlesztés keretében egy helyen, a 3-as gyártósoron készülhet a MEB21 platformra épülő Cupra Raval és ID.Polo. Jelenleg egy műszakban gyártják az autókat Martorelliben, de a szériagyártás felpörgésekor három műszakban is készülhetnek itt a már említett modellek. A Seat-Cupra gyárában tavaly több mint 470 ezer autó készült, amelyből több mint 60 ezer darab volt elektromos. Ebben az üzemben gyártják még többek között a Seat Ibiza, Seat Arona, valamint a Cupra Formentor modelleket is. Úgy számolnak, hogy az évtized végére akár az 50 százalékot is elérheti a termelésben a tisztán elektromos modellek aránya. „Végre eljött a megfizethető áru, elektromos autók korszaka. Ez a két modell nemcsak a méretével, hanem az árával és az általuk nyújtott szolgáltatásoknak köszönhetően is kifejezetten versenyképes lesz az uniós piacon” – hangsúlyozta Bognár Tamás, a Porsche Hungária Kft. kommunikációs vezetője, utalva arra, hogy az ID. Polo 8,99 millió forintos, a Cupra Raval pedig 11,95 millió forintos indulóárral érhető el a magyar vásárlók számára.

Volkswagen Kínából?

Az Európa-Kína kapcsolat kétirányú a Volkswagen szempontjából. Vagyis, onnan is jöhetne ide kínai gyártású Volkswagenek. Jó példa erre a Cupra Tavascan, vagy a VW ID.3 kínai változata, amelyet Norvégiában forgalmaznak. A VW nem adja fel ezt az irányt, de Oliver Blume nem említett konkrétumokat ezzel kapcsolatban. Annyit viszont megjegyzett, hogy teljes mértékben járható útnak gondolja emellett a kínai Volkswagen alkatrészek európai gyártású személyautókba való beépítését, de kizárólag olyan termékkategóriákban ahol egyelőre nincs Európában gyártott alternatíva. Az, hogy pontosan mely alkatrészekről lehet szó, az további elemzések tárgyát kell, hogy képezze.

Szintén újságírói érdeklődésre felmerült a beszélgetésen a károsanyag-kibocsátási előírások teljesítése is. “Dacára annak, hogy milyen piaci helyet értünk el tavaly az elektromobilitás terén, még így is előfordulhat, hogy büntetést kell fizetnünk a károsanyag-kibocsátási kvóták túllépése miatt. Éppen emiatt szükség lenne valamiféle rugalmasságra a következő, 2028-2032-es időszakban az elektrifikáció felgyorsítása érdekében” – árulta el Oliver Blume. A VW első embere szerint égető szükség van arra, hogy felgyorsuljon az elektromos átálláshoz szükséges feltételek biztosítása. Ezek között említette az elérhető és kellő sűrűségű elektromos töltőhálózat kiépítését, valamint a megfizethető energiaárakat is.

“Az elektromos autók jóval hatékonyabbak, mint azok, amelyek belsőégésű motorral vannak szerelve. Azok, akik egyszer már elektromos autóra váltottak, meglátásom szerint soha nem fognak visszatérni a belső égésű motorral szerelt változatokhoz. Tény, hogy míg a városokban kellő sűrűségű elektromos töltőhálózat áll rendelkezésre, addig ez nem feltétlenül van így autópályák, vagy az autóutak mentén. És nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a legtöbb vásárló azt nézi, mennyire térül meg számára az elektromos autó vásárlása. Éppen ezért szükség van kedvező energiaárakra, mert, ha nem érvényesülnek a gazdaságossági szempontok, akkor lassú lesz az elektromos átállás üteme. Kínában az elektromobilitással kapcsolatban az első években még lassú felfutás volt megfigyelhető, de később jelentős mértékben felgyorsult ez a folyamat” – hívta fel a figyelmet a Volkswagen Csoport vezérigazgatója.

Ismerd meg a Volkswagen-csoport két új elektromos-hajtású kisautóját, a Cupra Ravalt és az ID.Polót: