Hosszas titkolózás után megérkezett a VW ID.Polo, a cég hagyományos kisautójának tisztán elektromos átirata.
Az MEB+ platformra épülő, elsőkerék-hajtású modell 2027-től 166 kW-os (226 LE) GTI kivitelben is kapható lesz, de addig is három teljesítményszinten kínálják: 85 kW (116 LE), 99 kW (135 LE) és 155 kW (211 LE).
Akkumulátorból kétféle áll rendelkezésre. A két gyengébb motorizációhoz kapható 37 kWh nettó kapacitású lítium-vasfoszfát egység egyenáramról 90 kW-tal tölthető, a hatótávolság az előzetes számítások szerint 329 kilométer.
A nagyobb akku (ez a két erősebb motorhoz jár) nikkel-mangán kobalt összetételű, nettó kapacitása 52 kWh, aki akár 455 kilométerre elegendő. Tölteni akár 105 kW-tal tudunk majd.
A kisebbik akkuval 1568, a nagyobbikkal 1576 kilogrammtól indul a menetkész tömeg.
A Volkswagen nem törli a kínálatból a mostani, belső égésű motorral szerelt Polót. A külső méretek hasonlóak, sőt, a villanyos még rövidebb is, de csomagtartója 441 literes.
|VW ID.Polo
|VW Polo
|Hosszúság (mm)
|4053
|4074
|Szélesség (mm)
|1816
|1751
|Magasság (mm)
|1530
|1451
|Tengelytáv (mm)
|2600
|2552
A Volkswagen betartja ígéretét, és fizikai kapcsolókkal szereli az ID.Polo vezetői környezetét. A kormánykereket és a középkonzolt gombok és tárcsák borítják. A műszeregység digitális (10”), de rajzolata klasszikus múltidéző. Ugyanakkor a hangulatvilágítás a műszerfal mellett immár az ajtóborításban is világít.
A középső érintőképernyő 13 colos, az Innovision rendszer új generációs infotainment funkciókat tesz elérhetővé. Felszereltségtől függően fejlett kényelmi és biztonsági vezetőtámogató funkciók állnak rendelkezésre, a csúcskivitel digitális mátrix fényszórókat, megvilágított első márkalogót, fűthető kormányt, kétzónás klímát, digitális (okostelefonos) kulcsot is kínál.
Opcióként nagy zene, panoráma napfénytető és ínyencfogásként masszázsfunkciós első ülések is kérhetők.
Fontos fejlesztés a V2L funkció, amely lehetővé teszi, hogy a hajtó akkumulátorról külső fogyasztókat működtessünk, töltsünk. A kimenő teljesítmény összesen 3,6 kW lehet. Vontatni 1,2 tonnát tud az autó, a vonógömb függőleges terhelése 75 kg, tehát elektromos kerékpárokat is szállíthatunk az ID.Polóval.
Szintén jelentős újdonság, hogy a kis Volkswagen felismeri a forgalmi lámpákat, és fékezéssel akadályozza meg, hogy áthajtsunk a piroson. A fékpedált nem csak ilyenkor nem kell megérinteni: az autó támogatja az egypedálos vezetést, a gáz felengedésekor akár állóra fékez.
A Vezess már találkozott az ID.Polóval!
Rácz Tamás kollégánk egy korábbi rendezvényen már megnézte, megtapogatta a Volkswagen ID.Polót, és most, az embargó lejártával így számolt be a tapasztaltakról:
A hamburgi bemutatón az új, elektromos Polo alapváltozatát és a GTI sport-csúcsmodellt is megnézhettük, de a Volkswagen embargót kért a GTI-re, őt majd csak májusban mutathatjuk meg olvasóinknak. Kár, mert érdekes kontrasztot mutat egymás mellett a mindennapi európai autós jövés-menés új alapegységének is felfogható ID.Polo és a – jaj, majdnem elszóltam magam; szóval a még nem-mondhatom-el-milyen GTI.
Egyelőre tehát csak annyi: az alapkivitelű, vagy legalábbis nagyon annak kinéző ID.Polo sem tűnt fapadosnak abban a fotóstúdióban, ahol körbetapogathattuk kívül-belül. Külsejében semmi meglepőt nem hoz a klasszikus polós-golfos megjelenésű, vaskos C-oszlopú, meredek hátfalú új kis villany-VW. Talán csak a komplex első és hátsó pozíciófények összetettsége, eleganciája az, amire nem számítottunk volna egy olyan kisautó elektromos verziójától, amelyet benzinesként a magyar piac legolcsóbb autójaként hirdetnek.
Az utastérben egyszerű, olcsó és annak is kinéző, de nem kellemetlen tapintású anyagminőség és meglepően sok hely fogadott. Persze a Polo külméreteihez képest mindig is tágas volt az első traktusban, de az ID.Polo hátsó lábtere is meghazudtolja a kocsi alapméreteit. Jóval tágasabbnak érződik hátul, mint a Renault 5 E-Tech – talán ezért is zavaró kicsit, hogy se lehajtható könyöklő, se szellőzőrostély nem kényezteti a hátra ülőket. Ahogy nézegettem a kocsit, a rejtett hátsó kilincset egy kicsit feleslegesnek éreztem az ismerős alapformán, de a használhatóságot nem befolyásolja, hogy nem a szokásos helyre kell nyúlni, ha be akarunk szállni. (Legfeljebb nagyon kis gyerekeket frusztrálhat az ilyen magasra rakott kilincs.)
A csomagtartó a Ford Pumától ellesett mélyítés trükkjével képes sokkal nagyobb rakteret kínálni, mint amire számítanánk. Frunk ellenben nincs: a motorháztető alatt csak a motort és kiegészítőit találjuk. Igen, a motort is: a nagyobb elektromos VW-kkel szemben az ID.Polo frontmotoros, elsőkerék-hajtású. A töltőcsatlakozó ennek megfelelően a kocsi elejére került, a jobb első ajtó elé.
Az autó kezelhetősége, vezetési ergonómiája jónak ígérkezik. Ahogy az ID.3 frissített verziójában, az ID.3 Neóban, úgy a Polóban is fizikai gombsort találunk a központi kijelző alatt, rendes, igazi gombokat a kormányon és egy teljesen hagyományos ablakemelő konzolt a könyöklőn. A virtuális műszeregység elég nagy ahhoz, hogy elférjen rajta minden fontos információ, a klasszikus kétórás kis-volkswagenes grafika pedig szerethetően retrós. Az ülések is klasszikus VW-sek: kemények, de kényelmesek.
Andreas Mindt, a Volkswagen vezető dizájnere azt mondta, az új elektromos VW-k formájának megtervezésénél három dolgot tartottak szem előtt; sugározzon az autó megnyugtató stabilitást, legyen kedvelhető, és legyen benne valami “secret sauce”, valami titkos, pikáns összetevő. Az ID.Polóból valóban nyugodt rendíthetetlenség árad, cuki, de klasszikus formája és természetes kezelhetősége miatt az európai közönség valószínűleg kedvelni is fogja, különleges fűszere pedig talán pont az, hogy nincs semmi idegen, érthetetlen, egzotikus, kényszeredett mellékíze. Az új ID.Polo egy VW Polo, ami történetesen elektromos, és ez jól is van így.