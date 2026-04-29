Hosszas titkolózás után megérkezett a VW ID.Polo, a cég hagyományos kisautójának tisztán elektromos átirata.

Az MEB+ platformra épülő, elsőkerék-hajtású modell 2027-től 166 kW-os (226 LE) GTI kivitelben is kapható lesz, de addig is három teljesítményszinten kínálják: 85 kW (116 LE), 99 kW (135 LE) és 155 kW (211 LE).

Akkumulátorból kétféle áll rendelkezésre. A két gyengébb motorizációhoz kapható 37 kWh nettó kapacitású lítium-vasfoszfát egység egyenáramról 90 kW-tal tölthető, a hatótávolság az előzetes számítások szerint 329 kilométer.

A nagyobb akku (ez a két erősebb motorhoz jár) nikkel-mangán kobalt összetételű, nettó kapacitása 52 kWh, aki akár 455 kilométerre elegendő. Tölteni akár 105 kW-tal tudunk majd.

A kisebbik akkuval 1568, a nagyobbikkal 1576 kilogrammtól indul a menetkész tömeg.

A Volkswagen nem törli a kínálatból a mostani, belső égésű motorral szerelt Polót. A külső méretek hasonlóak, sőt, a villanyos még rövidebb is, de csomagtartója 441 literes.

VW ID.Polo VW Polo Hosszúság (mm) 4053 4074 Szélesség (mm) 1816 1751 Magasság (mm) 1530 1451 Tengelytáv (mm) 2600 2552

A Volkswagen betartja ígéretét, és fizikai kapcsolókkal szereli az ID.Polo vezetői környezetét. A kormánykereket és a középkonzolt gombok és tárcsák borítják. A műszeregység digitális (10”), de rajzolata klasszikus múltidéző. Ugyanakkor a hangulatvilágítás a műszerfal mellett immár az ajtóborításban is világít.

A középső érintőképernyő 13 colos, az Innovision rendszer új generációs infotainment funkciókat tesz elérhetővé. Felszereltségtől függően fejlett kényelmi és biztonsági vezetőtámogató funkciók állnak rendelkezésre, a csúcskivitel digitális mátrix fényszórókat, megvilágított első márkalogót, fűthető kormányt, kétzónás klímát, digitális (okostelefonos) kulcsot is kínál.

Opcióként nagy zene, panoráma napfénytető és ínyencfogásként masszázsfunkciós első ülések is kérhetők.

Fontos fejlesztés a V2L funkció, amely lehetővé teszi, hogy a hajtó akkumulátorról külső fogyasztókat működtessünk, töltsünk. A kimenő teljesítmény összesen 3,6 kW lehet. Vontatni 1,2 tonnát tud az autó, a vonógömb függőleges terhelése 75 kg, tehát elektromos kerékpárokat is szállíthatunk az ID.Polóval.

Szintén jelentős újdonság, hogy a kis Volkswagen felismeri a forgalmi lámpákat, és fékezéssel akadályozza meg, hogy áthajtsunk a piroson. A fékpedált nem csak ilyenkor nem kell megérinteni: az autó támogatja az egypedálos vezetést, a gáz felengedésekor akár állóra fékez.