Visszatért Európába a Charger, írja a Stellantis-csoport észak-amerikai márkája, a Dodge. Van ebben valami csúsztatás, hiszen jelentős mennyiségben soha nem forgalmazták az autót mifelénk, az előző generációból pár száz darab talált gazdára az Atlanti-óceánon innen, és kész.

Az időzítés stílusos, hiszen idén hatvanéves a Charger; a típus első hét generációjáról az alábbi galériában találsz rövid vizuális áttekintést.

A Dodge Charger első hat évtizede

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Abból a szempontból mégis jogos visszatérésről beszélni, hogy az auto ugyanarra az STLA Large padlólemezre épül, amelyre a következő generációs Alfa Romeo Stelvio és Giulia modellek, valamint a következő Maserati Levante fognak.

Az aktuális modellcsalád valójában két tagból áll. A tisztán elektromos Dodge Charger Daytona fixen összkerékhajtású, legerősebb kivitelében 500 kW (680 LE) csúcsteljesítményre képes, álló helyzetből 3,3 mp alatt gyorsul 96 km/órára, de létezik belőle egy lomhább (4,2 mp), gyengébb (400 kW / 544 LE) és vélhetően olcsóbb kivitel.

Dodge Charger Daytona

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A csúcsteljesítmény rövid időre +40 lóerővel növelhető, ehhez csupán a kormányon elhelyezett gombot kell megnyomni.

Mindkét modell 400V-os elektromos architektúrára épül (ami furcsa, mert az STLA Large a 800V-os is támogatja), akkumulátoruk 100,5 kWh kapacitású. Tölteni akár 183 kW-tal lehet, ebben az esetben 27 perc alatt jutunk el 20%-ról 80%-ra. Tíz per alatt 110 kilométerre elegendő energiát vehet magához az autó.

A Dodge Charger Sixpack szintén két teljesítmény-szinten rendelhető, mindkettőben az a 3,0 literes Hurricane turbómotor dolgozik, amivel a V8-as Hemi blokkot váltotta ki amerikai márkáinál a Stellantis.

Dodge Charger Sixpack

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Az erősebb változat 558, az aapkivitel 426 lóerős csúcsteljesítményre képes, itt is mindkét tengely hajtott, bár választható tisztán hátsókerék-hajtású üzemmód. Álló helyzetből 3,9, illetve 4,6 másodperc kell a 96 km/óra eléréséhez. Van rajtautomatika, valamint a hátsó kerekek melegítésére (füstölésére) szolgáló Line Lock fékfunkció.

Európában a KW Auto nevű cég forgalmazza majd mindkét modellváltozatot, az árak 66 ezer eurónál (23,5 millió Ft) indulnak, az első autók idén szeptemberben érkeznek meg a vevőkhöz.