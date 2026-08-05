Európa országaiban egészen más preferenciák és szokások érhetőek tetten újautó-vásárlásnál. Az északi országokban például az egekben vannak a villanyautó-eladások a belső égésű motoros járművekével szemben, dél felé haladva azonban ez a trend megfordul. Közvetetten ez is kiolvasható abból az adatsorból, melyet az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közölt a svéd Vi Bilägare lappal.
A táblázat nem azt részletezi, hogy milyen hajtásláncú autóból mennyit adtak el 2025-ben, egészen más oldalról közelíti meg a járműértékesítést. Az adatsor tulajdonképpen három infót tartalmaz 29 európai országhoz társítva:
- milyen nehezek voltak,
- mennyi volt a CO2-kibocsátásuk (g/km),
- és mekkora teljesítményük volt
átlagosan a tavaly eladott új autóknak.
Mutatjuk is az adatokat!
|Ország
|Átlagos tömeg (kg)
|Átlagos CO2-kibocsátás (g/km)
|Átlagos teljesítmény (LE)
|Norvégia
|
2 121
|3,8
|288
|Dánia
|
1 939
|40,2
|233
|Izland
|
1 935
|60,8
|248
|Svédország
|
1 912
|53,9
|234
|Finnország
|
1 832
|51,1
|182
|Luxemburg
|
1 716
|97,6
|173
|Hollandia
|
1 714
|51,4
|184
|Belgium
|
1 713
|74,7
|185
|Németország
|
1 698
|102,2
|190
|Ausztria
|
1 666
|95,7
|143
|Lettország
|
1 655
|113,5
|160
|Észtország
|
1 649
|114,8
|169
|Írország
|
1 641
|85,4
|150
|Litvánia
|
1 620
|112,7
|159
|MAGYARORSZÁG
|
1 606
|121,6
|166
|Szlovákia
|
1 588
|132,8
|156
|Portugália
|
1 578
|79,4
|154
|Ciprus
|
1 574
|119,3
|158
|Bulgária
|
1 567
|125,1
|163
|Lengyelország
|
1 567
|124,2
|nincs adat
|Csehország
|
1 563
|127,9
|156
|Szlovénia
|
1 551
|116,3
|144
|Málta
|
1 534
|76,7
|143
|Spanyolország
|
1 528
|105,3
|136
|Románia
|
1 506
|116,2
|139
|Franciaország
|
1 499
|89,1
|139
|Olaszország
|
1 452
|113
|131
|Horvátország
|
1 444
|124,7
|133
|Görögország
|
1 408
|104,5
|126
A tömeg szerint rendezett táblázatban Magyarország pont középen található, 15. a 29 országból, bármelyik irányból is nézzük. Látszik viszont, hogy az északi országok vannak az élen a legnehezebb autókkal, mellettük viszonylag alacsony CO2-kibocsátással. A két adatot könnyű összekapcsolni: a villanyautók a magukkal cipelt akksik miatt nehezek, de cserébe nincs helyi emissziójuk. Ezeknek egyébként nagyobb is a teljesítményük, ahogy az a harmadik oszlopban látszik.
Könnyű autókat vettek viszont a déli országokban, a prímet a görögök, a horvátok és az olaszok vitték. Választásuk jóval kisebb arányban esett elektromos modellekre, melyet a kibocsátási adatok is jól mutatnak. A kisautókkal kéz a kézben jár a kis teljesítmény is, ugyanez a három ország van a teljesítmény szerint rendezett sor végén is.
Emisszió terén egyébként Magyarország sajnos viszonylag elöl jár a 121,6 g/km-es értékkel, a legtöbbet eregető autókat a szlovákok, a csehek és a bolgárok vették. A 2025-ben itthon eladott új autók átlagos teljesítménye 166 lóerő volt, ez az európai középmezőnyt jelenti.
Kíváncsi vagy, konkrétan milyen autókért kaptak 2025-ben a magyarok? Mutatjuk is: