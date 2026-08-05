Európa országaiban egészen más preferenciák és szokások érhetőek tetten újautó-vásárlásnál. Az északi országokban például az egekben vannak a villanyautó-eladások a belső égésű motoros járművekével szemben, dél felé haladva azonban ez a trend megfordul. Közvetetten ez is kiolvasható abból az adatsorból, melyet az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közölt a svéd Vi Bilägare lappal.

A táblázat nem azt részletezi, hogy milyen hajtásláncú autóból mennyit adtak el 2025-ben, egészen más oldalról közelíti meg a járműértékesítést. Az adatsor tulajdonképpen három infót tartalmaz 29 európai országhoz társítva:

  • milyen nehezek voltak,
  • mennyi volt a CO2-kibocsátásuk (g/km),
  • és mekkora teljesítményük volt

átlagosan a tavaly eladott új autóknak.

Mutatjuk is az adatokat!

Ország Átlagos tömeg (kg) Átlagos CO2-kibocsátás (g/km) Átlagos teljesítmény (LE)
Norvégia

2 121

 3,8 288
Dánia

1 939

 40,2 233
Izland

1 935

 60,8 248
Svédország

1 912

 53,9 234
Finnország

1 832

 51,1 182
Luxemburg

1 716

 97,6 173
Hollandia

1 714

 51,4 184
Belgium

1 713

 74,7 185
Németország

1 698

 102,2 190
Ausztria

1 666

 95,7 143
Lettország

1 655

 113,5 160
Észtország

1 649

 114,8 169
Írország

1 641

 85,4 150
Litvánia

1 620

 112,7 159
MAGYARORSZÁG

1 606

 121,6 166
Szlovákia

1 588

 132,8 156
Portugália

1 578

 79,4 154
Ciprus

1 574

 119,3 158
Bulgária

1 567

 125,1 163
Lengyelország

1 567

 124,2 nincs adat
Csehország

1 563

 127,9 156
Szlovénia

1 551

 116,3 144
Málta

1 534

 76,7 143
Spanyolország

1 528

 105,3 136
Románia

1 506

 116,2 139
Franciaország

1 499

 89,1 139
Olaszország

1 452

 113 131
Horvátország

1 444

 124,7 133
Görögország

1 408

 104,5 126

A tömeg szerint rendezett táblázatban Magyarország pont középen található, 15. a 29 országból, bármelyik irányból is nézzük. Látszik viszont, hogy az északi országok vannak az élen a legnehezebb autókkal, mellettük viszonylag alacsony CO2-kibocsátással. A két adatot könnyű összekapcsolni: a villanyautók a magukkal cipelt akksik miatt nehezek, de cserébe nincs helyi emissziójuk. Ezeknek egyébként nagyobb is a teljesítményük, ahogy az a harmadik oszlopban látszik.

Könnyű autókat vettek viszont a déli országokban, a prímet a görögök, a horvátok és az olaszok vitték. Választásuk jóval kisebb arányban esett elektromos modellekre, melyet a kibocsátási adatok is jól mutatnak. A kisautókkal kéz a kézben jár a kis teljesítmény is, ugyanez a három ország van a teljesítmény szerint rendezett sor végén is.

Emisszió terén egyébként Magyarország sajnos viszonylag elöl jár a 121,6 g/km-es értékkel, a legtöbbet eregető autókat a szlovákok, a csehek és a bolgárok vették. A 2025-ben itthon eladott új autók átlagos teljesítménye 166 lóerő volt, ez az európai középmezőnyt jelenti.

Kíváncsi vagy, konkrétan milyen autókért kaptak 2025-ben a magyarok? Mutatjuk is:

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