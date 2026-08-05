Európa országaiban egészen más preferenciák és szokások érhetőek tetten újautó-vásárlásnál. Az északi országokban például az egekben vannak a villanyautó-eladások a belső égésű motoros járművekével szemben, dél felé haladva azonban ez a trend megfordul. Közvetetten ez is kiolvasható abból az adatsorból, melyet az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közölt a svéd Vi Bilägare lappal.

A táblázat nem azt részletezi, hogy milyen hajtásláncú autóból mennyit adtak el 2025-ben, egészen más oldalról közelíti meg a járműértékesítést. Az adatsor tulajdonképpen három infót tartalmaz 29 európai országhoz társítva:

milyen nehezek voltak,

mennyi volt a CO2-kibocsátásuk (g/km),

és mekkora teljesítményük volt

átlagosan a tavaly eladott új autóknak.

Mutatjuk is az adatokat!

Ország Átlagos tömeg (kg) Átlagos CO2-kibocsátás (g/km) Átlagos teljesítmény (LE) Norvégia 2 121 3,8 288 Dánia 1 939 40,2 233 Izland 1 935 60,8 248 Svédország 1 912 53,9 234 Finnország 1 832 51,1 182 Luxemburg 1 716 97,6 173 Hollandia 1 714 51,4 184 Belgium 1 713 74,7 185 Németország 1 698 102,2 190 Ausztria 1 666 95,7 143 Lettország 1 655 113,5 160 Észtország 1 649 114,8 169 Írország 1 641 85,4 150 Litvánia 1 620 112,7 159 MAGYARORSZÁG 1 606 121,6 166 Szlovákia 1 588 132,8 156 Portugália 1 578 79,4 154 Ciprus 1 574 119,3 158 Bulgária 1 567 125,1 163 Lengyelország 1 567 124,2 nincs adat Csehország 1 563 127,9 156 Szlovénia 1 551 116,3 144 Málta 1 534 76,7 143 Spanyolország 1 528 105,3 136 Románia 1 506 116,2 139 Franciaország 1 499 89,1 139 Olaszország 1 452 113 131 Horvátország 1 444 124,7 133 Görögország 1 408 104,5 126

A tömeg szerint rendezett táblázatban Magyarország pont középen található, 15. a 29 országból, bármelyik irányból is nézzük. Látszik viszont, hogy az északi országok vannak az élen a legnehezebb autókkal, mellettük viszonylag alacsony CO2-kibocsátással. A két adatot könnyű összekapcsolni: a villanyautók a magukkal cipelt akksik miatt nehezek, de cserébe nincs helyi emissziójuk. Ezeknek egyébként nagyobb is a teljesítményük, ahogy az a harmadik oszlopban látszik.

Könnyű autókat vettek viszont a déli országokban, a prímet a görögök, a horvátok és az olaszok vitték. Választásuk jóval kisebb arányban esett elektromos modellekre, melyet a kibocsátási adatok is jól mutatnak. A kisautókkal kéz a kézben jár a kis teljesítmény is, ugyanez a három ország van a teljesítmény szerint rendezett sor végén is.

Emisszió terén egyébként Magyarország sajnos viszonylag elöl jár a 121,6 g/km-es értékkel, a legtöbbet eregető autókat a szlovákok, a csehek és a bolgárok vették. A 2025-ben itthon eladott új autók átlagos teljesítménye 166 lóerő volt, ez az európai középmezőnyt jelenti.

Kíváncsi vagy, konkrétan milyen autókért kaptak 2025-ben a magyarok? Mutatjuk is: