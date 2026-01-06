129 440 új személyautó forgalomba állításával látszólag erős évet zárt tavaly a piac, ugyanis ez szám 7831 darabbal több (+ 6,44 százalék) a 2024-es adatnál a Datahouse szerint. Csakhogy ezzel az emelkedéssel még mindig nagyon messze vagyunk a Covid előtti 157 909 darabos forgalomba helyezéstől (2019), ráadásul a kivonások és a reexport jelensége miatt ebből a közel 130 ezerből több tízezer új autó nem Magyarországon futja majd az életét.
|Új személyautók forgalomba helyezése (darab)
|2025
|129 440
|2023
|107 748
|2021
|121 920
|2019
|157 909
Hogy-hogy nem 129 ezer ez a 129 ezer?
Elvileg számos közigazgatási státusza lehet egy-egy jármű forgalomból való kivonásának, például, ha gazdasági totálkáros lesz az autó, vagy éppen ellopják. Nálunk azonban legnagyobbrészt nem ezért tűnik el szó szerint évente több tízezer vadonatúj személyautó az országból, hanem a reexport miatt.
Ez egy régóta létező és legális kereskedői magatartás. A lényege röviden, hogy a magyar autókereskedők Magyarországon a vadonatúj személyautókat forgalomba helyezik (rendszám kerül rájuk, bekerülnek a hivatalos statisztikába), ám egy részükről jellemzően pár héten belül leveszik a magyar rendszámot, és továbbadják nullkilométeresen egy másik uniós ország kereskedőjének. Így ezek benne vannak ugyan a 129 ezres, éves hivatalos adatban, azonban ebből meglehetősen sok más országban kerül véglegesen az ottani tulajdonosokhoz. Számos márka képviselői szinte egyáltalán nem használják a reexport lehetőségét, míg másoknál akár 10-20-30 stb. százalék is lehet.
Cikkünkben innentől a kivonásoktól mentes, hivatalos statisztikák szerepelnek, ugyanis – egyetlen év adatait leszámítva – a sajtó csak ezt kapja meg, csak ez nyilvános.
Bukás a dobogón? – A top 20 új személyautó Magyarországon
Ritkán látni olyat, hogy emelkedő piacon a három legnépszerűbb modell mindegyike egyszerre mínuszban zárjon egy teljes esztendőt. Márpedig az összességében 6,44 százalékkal gyarapodó piacon a legnagyobb számban vásárolt Suzuki S-Cross értékesítése 1,62 százalékkal apadt, a második Skoda Octavia forgalomba helyezései 5,86 százalékkal estek, a dobogó harmadik fokára visszacsúszott Suzuki Vitara pedig egészen komoly, mínusz 18,79 százalékos eredménnyel zárta 2025-öt.
|Modell
|Forgalomba helyezések száma
2025-ben (darab)
|Változás 2024-hez képest
(darab)
|1.
|Suzuki S-Cross
|6500
|-107
|2.
|Skoda Octavia
|5738
|-357
|3.
|Suzuki Vitara
|5590
|-1293
|4.
|Dacia Duster
|3292
|+372
|5.
|Nissan Qashqai
|3094
|-329
|6.
|Kia Ceed
|3048
|-82
|7.
|Toyota Yaris Cross
|2930
|+748
|8.
|Toyota C-HR
|2421
|+33
|9.
|Toyota Corolla
|2335
|-791
|10.
|Kia Sportage
|2171
|+95
A sorban mögöttük szereplők számaival együtt igazi hullámvasút-grafikont mutat a 400-nál is több modellből álló értékesítés-lista élmezőnye. Erős évet zárt a Dacia Duster (+12,74 százalék), fantasztikusat a Toyota Yaris Cross (+34,28 százalék), miközben a japán márkánál beszakadt tavaly a világszerte húzómodellnek számító Corolla értékesítése (-25,3 százalék).
A top 20-as lista második felében ellentétesen mozogtak az egykori ős-kedvencek: növekedett az Suzuki Swift iránti igény (+5,36 százalék), olyat is ritkán láttunk sok-sok éve, hogy egy adott – és idehaza különösen népszerű – márka SUV-jai mínuszba fordulnak, közben a nem szabadidóautó-kategóriás termékük meg tolja az importőr szekerét. Csökkent ellenben a Volkswagen Golfok iránti igény (-12,3 százalék).
|Modell
|Forgalomba helyezések száma
2025-ben (darab)
|Változás 2024-hez képest
(darab)
|11.
|Hyundai Tucson
|2017
|+436
|12.
|Suzuki Swift
|1967
|+100
|13.
|Toyota Corolla Cross
|1846
|+354
|14.
|Volkswagen Golf
|1796
|-252
|15.
|Ford Kuga
|1719
|-382
|16.
|Ford Puma
|1640
|+306
|17.
|Skoda Kodiaq
|1390
|+146
|18.
|MG ZS
|1355
|+218
|19.
|Volkswagen T-Roc
|1293
|+322
|20.
|Volkswagen Tiguan
|1275
|+265
Húsz százalék feletti növekedés után egyértelműen pezsgőt bonthatnak a Hyundai Tucson (+27,58 százalék), a Toyota Corolla Cross (+23,73) és a Ford Puma (+22,94) értékesítői.
Egyedüli kínai személyautóként az MG ZS fért még be a húszas listára, ami mögött jelentős év/év növekedés áll (+19,17 százalék).
Érdekesség, hogy tisztán elektromos modell nincs a top 20-ban úgy sem, hogy 2025 egészében ingyen milliókkal támogatták a vásárlásukat.
Mit művelnek a német prémiumok? – A márkák sorrendje
A rendszerváltás utáni rekordként immár 22-ik alkalommal lett piacvezető márka a Suzuki (habár ezt többször vitatta a Toyota a reexport miatt), annak ellenére, hogy a 14 285 forgalomba helyezésük erős visszaesés (-9,2 százalék) az egy évvel korábbihoz képest. Adott volt a lehetőség az évek óta a sarkukat taposó Toyotának az előzésre, de ők is visszaestek 2024-hez képest: a 13 862 darabos értékesítésük 5,2 százalékos mínusz.
Velük szemben erősödött a Ford a magyar újautó-piacon (+23,56 százalék), a két dél koreai márka (a Kia 12,9 százalékkal, a Hyundai 7,58 százalékkal) és a német prémiumtiró is.
Különösen a BMW zárt rendkívüli évet (+21,9 százalék). Interjúnkban az első magyar nemzetiségű márkaigazgatójuk megígérte a Vezessnek, hogy lenyomják a korábban sokáig első Mercedest, de hogy ez tartós és ilyen növekedés mellett történik, arra csak a debreceni gyáruk első teljes évében lehetett számítani (a gyári regisztrációk miatt, ez korábban a Mercedest is segítette, azt megelőzően pedig az Audit).
Úgy lett köztük egyértelműen első a BMW, hogy a Mercedes és az Audi is felül tudta múlni a 2024-es értékesítés számait (+7,83 és +3,54 százalék).
|Márka
|Forgalomba helyezések száma
2025-ben (darab)
|Változás 2024-hez képest
(darab)
|1.
|Suzuki
|14 285
|-1447
|2.
|Toyota
|13 862
|-761
|3.
|Skoda
|11 373
|+65
|4.
|Volkswagen
|8734
|+154
|5.
|Ford
|8397
|+1601
|6.
|Kia
|7540
|+867
|7.
|BMW
|7052
|+1267
|8.
|Mercedes
|5618
|+408
|9.
|Hyundai
|5277
|+372
|10.
|Nissan
|4895
|-810
A húszas lista második felében is látni erős piacszerzéseket jelentő növekedéseket, és nem csak a két legerősebb kínai márkánál. Az immár 17-ik BYD 67,85 százalékos értékesítés-emelkedése egészen látványos, darabszámban ők nyerték a házi versenyt a 18-ik MG-vel szemben, akik szintén egyre több személyautót értékesítenek Magyarországon (+13,39 százalék).
Szokatlan a franciák jó szereplése, ugyanis az elmúlt évtizedben trendnek látszott az általános visszaszorulásuk. 2025 ugyan csak egy esztendő, de tavaly a Dacia (+20,57 százalék), a Renault (+18,72) és különösen a Peugeot (+32,18) is erős pluszban zárt.
|Márka
|Forgalomba helyezések száma
2025-ben (darab)
|Változás 2024-hez képest
(darab)
|11.
|Dacia
|4859
|+829
|12.
|Renault
|4052
|+639
|13.
|Audi
|3307
|+113
|14.
|Opel
|3289
|-142
|15.
|Volvo
|2708
|-608
|16.
|Peugeot
|2514
|+612
|17.
|BYD
|2412
|+975
|18.
|MG
|1880
|+222
|19.
|Tesla
|1834
|-171
|20.
|KGM
|1713
|-92
Először fordult elő a Tesla új villanyautóinak magyarországi megjelenése óta, hogy egyik évről a másikra visszaesnek (-8,53 százalék) az értékesítéseik. Ez egy hajszállal még mindig kedvezőbb adat a globálisan 9 százalékos csökkenésnél, aminek a 24.hu által idézett Deutsche Welle friss cikke szerint három fő oka van.
Megszűnt az állami vásárlási támogatás a Tesla erős piacának számító Egyesült Államokban, Elon Musk politikai szerepvállalása iránti nemzetközi ellenszenv, és az erősödő – nem csak kínai, hanem európai – riválisok.