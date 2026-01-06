129 440 új személyautó forgalomba állításával látszólag erős évet zárt tavaly a piac, ugyanis ez szám 7831 darabbal több (+ 6,44 százalék) a 2024-es adatnál a Datahouse szerint. Csakhogy ezzel az emelkedéssel még mindig nagyon messze vagyunk a Covid előtti 157 909 darabos forgalomba helyezéstől (2019), ráadásul a kivonások és a reexport jelensége miatt ebből a közel 130 ezerből több tízezer új autó nem Magyarországon futja majd az életét.

Új személyautók forgalomba helyezése (darab) 2025 129 440 2023 107 748 2021 121 920 2019 157 909

Hogy-hogy nem 129 ezer ez a 129 ezer? Elvileg számos közigazgatási státusza lehet egy-egy jármű forgalomból való kivonásának, például, ha gazdasági totálkáros lesz az autó, vagy éppen ellopják. Nálunk azonban legnagyobbrészt nem ezért tűnik el szó szerint évente több tízezer vadonatúj személyautó az országból, hanem a reexport miatt. Ez egy régóta létező és legális kereskedői magatartás. A lényege röviden, hogy a magyar autókereskedők Magyarországon a vadonatúj személyautókat forgalomba helyezik (rendszám kerül rájuk, bekerülnek a hivatalos statisztikába), ám egy részükről jellemzően pár héten belül leveszik a magyar rendszámot, és továbbadják nullkilométeresen egy másik uniós ország kereskedőjének. Így ezek benne vannak ugyan a 129 ezres, éves hivatalos adatban, azonban ebből meglehetősen sok más országban kerül véglegesen az ottani tulajdonosokhoz. Számos márka képviselői szinte egyáltalán nem használják a reexport lehetőségét, míg másoknál akár 10-20-30 stb. százalék is lehet. Cikkünkben innentől a kivonásoktól mentes, hivatalos statisztikák szerepelnek, ugyanis – egyetlen év adatait leszámítva – a sajtó csak ezt kapja meg, csak ez nyilvános.

Bukás a dobogón? – A top 20 új személyautó Magyarországon

Ritkán látni olyat, hogy emelkedő piacon a három legnépszerűbb modell mindegyike egyszerre mínuszban zárjon egy teljes esztendőt. Márpedig az összességében 6,44 százalékkal gyarapodó piacon a legnagyobb számban vásárolt Suzuki S-Cross értékesítése 1,62 százalékkal apadt, a második Skoda Octavia forgalomba helyezései 5,86 százalékkal estek, a dobogó harmadik fokára visszacsúszott Suzuki Vitara pedig egészen komoly, mínusz 18,79 százalékos eredménnyel zárta 2025-öt.

Modell Forgalomba helyezések száma

2025-ben (darab) Változás 2024-hez képest

(darab) 1. Suzuki S-Cross 6500 -107 2. Skoda Octavia 5738 -357 3. Suzuki Vitara 5590 -1293 4. Dacia Duster 3292 +372 5. Nissan Qashqai 3094 -329 6. Kia Ceed 3048 -82 7. Toyota Yaris Cross 2930 +748 8. Toyota C-HR 2421 +33 9. Toyota Corolla 2335 -791 10. Kia Sportage 2171 +95

A sorban mögöttük szereplők számaival együtt igazi hullámvasút-grafikont mutat a 400-nál is több modellből álló értékesítés-lista élmezőnye. Erős évet zárt a Dacia Duster (+12,74 százalék), fantasztikusat a Toyota Yaris Cross (+34,28 százalék), miközben a japán márkánál beszakadt tavaly a világszerte húzómodellnek számító Corolla értékesítése (-25,3 százalék).

A top 20-as lista második felében ellentétesen mozogtak az egykori ős-kedvencek: növekedett az Suzuki Swift iránti igény (+5,36 százalék), olyat is ritkán láttunk sok-sok éve, hogy egy adott – és idehaza különösen népszerű – márka SUV-jai mínuszba fordulnak, közben a nem szabadidóautó-kategóriás termékük meg tolja az importőr szekerét. Csökkent ellenben a Volkswagen Golfok iránti igény (-12,3 százalék).

Modell Forgalomba helyezések száma

2025-ben (darab) Változás 2024-hez képest

(darab) 11. Hyundai Tucson 2017 +436 12. Suzuki Swift 1967 +100 13. Toyota Corolla Cross 1846 +354 14. Volkswagen Golf 1796 -252 15. Ford Kuga 1719 -382 16. Ford Puma 1640 +306 17. Skoda Kodiaq 1390 +146 18. MG ZS 1355 +218 19. Volkswagen T-Roc 1293 +322 20. Volkswagen Tiguan 1275 +265

Húsz százalék feletti növekedés után egyértelműen pezsgőt bonthatnak a Hyundai Tucson (+27,58 százalék), a Toyota Corolla Cross (+23,73) és a Ford Puma (+22,94) értékesítői.

Egyedüli kínai személyautóként az MG ZS fért még be a húszas listára, ami mögött jelentős év/év növekedés áll (+19,17 százalék).

Érdekesség, hogy tisztán elektromos modell nincs a top 20-ban úgy sem, hogy 2025 egészében ingyen milliókkal támogatták a vásárlásukat.

Mit művelnek a német prémiumok? – A márkák sorrendje

A rendszerváltás utáni rekordként immár 22-ik alkalommal lett piacvezető márka a Suzuki (habár ezt többször vitatta a Toyota a reexport miatt), annak ellenére, hogy a 14 285 forgalomba helyezésük erős visszaesés (-9,2 százalék) az egy évvel korábbihoz képest. Adott volt a lehetőség az évek óta a sarkukat taposó Toyotának az előzésre, de ők is visszaestek 2024-hez képest: a 13 862 darabos értékesítésük 5,2 százalékos mínusz.

Velük szemben erősödött a Ford a magyar újautó-piacon (+23,56 százalék), a két dél koreai márka (a Kia 12,9 százalékkal, a Hyundai 7,58 százalékkal) és a német prémiumtiró is.

Különösen a BMW zárt rendkívüli évet (+21,9 százalék). Interjúnkban az első magyar nemzetiségű márkaigazgatójuk megígérte a Vezessnek, hogy lenyomják a korábban sokáig első Mercedest, de hogy ez tartós és ilyen növekedés mellett történik, arra csak a debreceni gyáruk első teljes évében lehetett számítani (a gyári regisztrációk miatt, ez korábban a Mercedest is segítette, azt megelőzően pedig az Audit).

Úgy lett köztük egyértelműen első a BMW, hogy a Mercedes és az Audi is felül tudta múlni a 2024-es értékesítés számait (+7,83 és +3,54 százalék).

Márka Forgalomba helyezések száma

2025-ben (darab) Változás 2024-hez képest

(darab) 1. Suzuki 14 285 -1447 2. Toyota 13 862 -761 3. Skoda 11 373 +65 4. Volkswagen 8734 +154 5. Ford 8397 +1601 6. Kia 7540 +867 7. BMW 7052 +1267 8. Mercedes 5618 +408 9. Hyundai 5277 +372 10. Nissan 4895 -810

A húszas lista második felében is látni erős piacszerzéseket jelentő növekedéseket, és nem csak a két legerősebb kínai márkánál. Az immár 17-ik BYD 67,85 százalékos értékesítés-emelkedése egészen látványos, darabszámban ők nyerték a házi versenyt a 18-ik MG-vel szemben, akik szintén egyre több személyautót értékesítenek Magyarországon (+13,39 százalék).

Szokatlan a franciák jó szereplése, ugyanis az elmúlt évtizedben trendnek látszott az általános visszaszorulásuk. 2025 ugyan csak egy esztendő, de tavaly a Dacia (+20,57 százalék), a Renault (+18,72) és különösen a Peugeot (+32,18) is erős pluszban zárt.

Márka Forgalomba helyezések száma

2025-ben (darab) Változás 2024-hez képest

(darab) 11. Dacia 4859 +829 12. Renault 4052 +639 13. Audi 3307 +113 14. Opel 3289 -142 15. Volvo 2708 -608 16. Peugeot 2514 +612 17. BYD 2412 +975 18. MG 1880 +222 19. Tesla 1834 -171 20. KGM 1713 -92

Először fordult elő a Tesla új villanyautóinak magyarországi megjelenése óta, hogy egyik évről a másikra visszaesnek (-8,53 százalék) az értékesítéseik. Ez egy hajszállal még mindig kedvezőbb adat a globálisan 9 százalékos csökkenésnél, aminek a 24.hu által idézett Deutsche Welle friss cikke szerint három fő oka van.

Megszűnt az állami vásárlási támogatás a Tesla erős piacának számító Egyesült Államokban, Elon Musk politikai szerepvállalása iránti nemzetközi ellenszenv, és az erősödő – nem csak kínai, hanem európai – riválisok.