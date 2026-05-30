2026 május 23-ról 24-re virradó éjjel egy Audi RS 3-ast 287 km/h-s sebességgel mértek be Franciaországban az A40-es autópályán – a hatóságok tájékoztatása szerint.

Az autópálya Svájccal és Olaszországgal köti össze a francia régiót, az autós Chamonix irányába száguldott.

Nem emiatt a sebesség miatt kell felelnie, mivel a mérési hibahatár levonása után a hivatalos érték 272 km/h lett. Perszeez az érték is több mint kétszerese a szakaszon érvényes sebességkorlátozásnak.

Nem ő volt az egyetlen, aki komolyan odalépett, egy másik sofőr 232 km/h-val haladt. Az útvonal már régóta a súlyos sebességtúllépések fókuszpontjának számít.

A hatóságok tájékoztatása szerint nem állították meg a sofőröket, hanem csak később azonosították és idézték be őket. Kevesebb mint 24 óra alatt mindkét sofőrt azonosították, akik elismerték a vádakat. Ezt követően a járműveiket lefoglalták, a vezetői engedélyeiket pedig bevonták. Ezzel azonban még nem végeztek.

„Ilyen sebességeknél már nem csupán közlekedési szabálysértésről van szó. Ez mások tudatos veszélyeztetése” – nyilatkozta a francia csendőrség.

A 2025 decemberben történt törvénymódosítás miatt a járművezetők számára az eset jóval súlyosabb következményekkel járhat, mint korábban. Azóta különösen súlyos sebességtúllépések bűncselekménynek számítanak.

E szerint pedig akár 3750 eurós (1,3 millió forint) pénzbírság is kiszabható, illetve három hónapos szabadságvesztés is lehetséges.

A francia lapok a mért 287 km/h lehet z eddig legmagasabb, hivatalosan dokumentált sebességtúllépés lehet Franciaországban. Ennek hátterében az áll, hogy a korábbi, még magasabb értékeket mutató esetek részben csak videók vagy vallomások révén váltak ismertté, nem pedig a rendőrség közvetlen, hivatalos lézeres mérésével.

33 fotó

Az Audi RS 3 motorja 2,5 literes turbós öthengeres, amelynek teljesítménye 400 LE 5600-7000 fordulatszám között, maximális nyomatéka 500 Nm 2250-6000 között.

Hétfokozatú, modellspecifikus dupla kuplungos váltóval 3,8 másodperc alatt képes felgyorsulni álló helyzetből 100 km/h-ra, csúcssebessége alapesetben 250 km/h-ban korlátozott. Így az említett gyorshajtásra sem lett volna képes, ám felárét az úgynevezett RS Dynamic csomaggal 290 km/h-ig engedi az elektronika a száguldást.

A jelenlegi Audi RS 3 hamarosan befejezi pályafutását, a búcsúzó limitált szériát a Vezess is kipróbálta. Ismerd meg: