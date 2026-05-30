Alig egy órával azután, hogy forgalomba állt, máris baleset történt a Karsan eAtak önvezető autóbusszal hétfőn, Göteborgban. Az esetet a közösségi médiában egyes “véleményvezérek” megpróbálták úgy feltüntetni, mintha az autóbusz önvezető szoftvere hibázott volna. A gyártó nemrég hivatalosan is közzétette, miért történt a baleset.

Svédország második legnagyobb városában egyéves teszt kezdődött volna el a midibusszal. A kicsinyke jármű nemcsak a fényezése, hanem már a márkaneve miatt is szokatlan, hiszen a városban alapvetően világoskék Volvo és MAN gyártmányú autóbuszok vesznek részt a közlekedésben.

A baleset május 25-én történt, amikor az eAtak autóbusz hirtelen lefékezett, a mögötte haladó villamos pedig nekiment. A buszban ugyan nem keletkezett jelentős kár, de eltarthat jó ideig, mire újra forgalomba áll. Az ütközés pillanatában volt az autóbuszon úgynevezett “biztonsági sofőr”, így a vizsgálatok során vélhetően az ő véleménye sokat hozzátehet majd ahhoz, hogy kiderüljön mi indokolta a hirtelen fékezést.

A gyártó az eset után a következőket tette közzé saját Facebook-oldalán: “Az első technikai értékelések szerint járművünk autonóm vezetési rendszere a folyamat során a tervezettnek megfelelően működött. Míg az Autonomous e-ATAK észlelte a forgalomban lévő akadályokat és a meghatározott biztonsági protokollok szerint folytatta a működését, addig a hátulról közeledő villamos nem tartotta be a megfelelő követési távolságot és összeütközött a járművel.”

Hozzátették ugyanakkor, hogy baleset kivizsgálása terén mindenben együttműködnek az illetékes helyi hatóságokkal.

A sorozatgyártásban készülő, 4-es szintű önvezetésre képes modellt eddig már több európai országban is sikeresen tesztelték. Az eAtakot eddig többek között Romániában, Svájcban és Norvégiában is kipróbálták. Tavaly nyáron pedig a rotterdami repülőtérnél is forgalomba állítottak két ilyen autóbuszt.