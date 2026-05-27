Bár a márka haszonjárműveivel is jelen van Európában, gyári szinten, teljes vállszélességgel inkább a személyautókra koncentrál a BYD helyi képviselete. Pedig a márka két évvel ezelőtt bemutatta, és azóta egyes piacain forgalmazza is első könnyű haszonjárművét: a Shark 6 pickupot. A platós eddig egy 437 lóerős, összkerékhajtású plug-in hibrid hajtáslánccal szerepelt a piacon, idén viszont két új variánsa is bemutatkozott: az egyik egy fülkés alváz, amely a felépítmény-fejlesztők számára teszi izgalmassá a hibrid haszonjárművet, a másik pedig egy sportváltozat, ami már papíron is elég vonzó ahhoz, hogy akár Európában is komoly rajongótábort gyűjtsön maga köré.

A Shark 6 Performance az alapkivitel másfél literes benzinmotorja helyett kétliteres, soros négyhengeres erőforrás köré építette fel plug-in hibrid hajtásláncát. A rendszerteljesítmény 350 kilowatt, azaz 476 lóerő, a maximális kombinált forgatónyomaték 700 Nm. Az autó 5,5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, és ha az akkumulátor töltöttségi szintjét 25% fölött tartjuk,a gyár szerint átlagosan 1,3 litert fogyaszt 100 kilométeren..(Ezr azért fogadjuk kritikával-a szerk.)

Az autó maximális függőleges vonógömb-terhelése 350 kg, vontatni pedig akár tízszer ennyit tudunk vele. A hasznos terhelhetőség 3500 kg, de a szerelvény megengedett legnagyobb össztömege nem lépheti át a 6650 kilogrammot. A plató alapterülete 1679mm x 1809mm x 259mm.

Összehasonlításként: a kisebb hajtáslánccal szerelt alapkivitel 250 kg-os vonófej-terhelést, 2500 kg vontatási kapacitást, 5750 kg maximális szerelvénytömeget tud.

A hibrid pickup mindkét tengelyén kettős keresztlengőkaros felfüggesztést alkalmaz, a hajtáslánc üzemmódjai a szokásos sár, homok, hó és hegyvidék (terep) mellett egy kúszófokozatot is kínálnak, amely 12 km/órában maximálja a sebességet, és folyamatosan úgy szabályozza a nyomatékot, hogy egyik kerék se csússzon meg.

A Shark 6 vezethető tisztán elektromos, valamint soros és párhuzamos hibrid üzemben – utóbbi kettő közül az első esetben a benzinmotor csak generátorként működik, míg a másodikban a hajtásba is besegít.

Természetesen van V2L funkció, amiről elektromos szerszámokat üzemeltethetünk, külső akkumulátorokat tölthetünk, akár 6,6 kW összteljesítményig. Összesen hat konnektort kapunk: egyet a fülkében, hármat a platón, és további kettőt a töltő csatlakozóba illeszthető adapteren.

Ausztráliában 62 900 dollár, azaz 13,7 millió forint a sportpickup alapára, ám ez Európa szempontjából nem mérvadó – az viszont talán igen, hogy ugyanitt 42 990 dollárt kell fizetni a nálunk Seal U néven kapható Sealion 6 hibrid kiviteléért: a felár tehát 46 százalékos. Ha hasonló aránnyal számolunk, a 15 550 000 forinttól induló Seal U DM-i mellett hozzávetőlegesen 22,7 millió Ft-os árat kapnánk. Ezt semmi esetre se tekintsd egy esetlegesen hazánkban forgalmazott BYD Shark 6 Performance várható ára szempontjából irányadónak, de annak ismeretében, hogy a Ford Ranger Raptor (292 LE) dízel sportpickup 23 millió, a Ford Ranger PHEV (280 LE) pedig 22 millió forint körül indul, nem hangzik rosszul.